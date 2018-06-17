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Nova Jersey

Tiroteio em festival de arte nos EUA deixa um morto e 20 feridos

Uma vítima de 13 anos está em condição crítica, segundo autoridades

Publicado em 17 de Junho de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2018 às 14:51
O tiroteio ocorreu durante o Art All Night em Nova Jersey Crédito: Facebook/Reprodução
Um tiroteio na 12ª edição do festival anual Art All Night em Trenton, no estado americano de Nova Jersey, deixou uma pessoa morta e outras 20 feridas. De acordo com a emissora "NBC", citando fontes policiais, um dos suspeitos, de 33 anos, foi morto e um segundo foi detido. Suas identidades ainda não foram reveladas.
Segundo a imprensa local, os disparos foram efetuados por volta das 2h50 da madrugada deste domingo (3h50 no horário de Brasília). A vítima mais jovem tem 13 anos, e seu estado de saúde é crítico, informaram as autoridades.
As atividades do evento, que começou na tarde de sábado, marcadas para este domingo foram canceladas devido à tragédia, afirmou um artista em sua página do Facebook. "Meu coração está com todas as pessoas afetadas por este ato horrendo e eu rezo para que os feridos se recuperem completamente", disse Mark Fenton.
A organização do festival disse estar "chocada e profundamente triste" em uma nota publicada em sua página da rede social na manhã deste domingo. "Ainda estamos processando muito isso e ainda não temos muitas respostas", diz o post, frisando que não há artistas entre as vítimas.
"Sabemos que há muitas perguntas e muita especulação neste momento. Ainda estamos tentando nos informar sobre essa situação toda. O que sabemos é que agora não podemos liberar nenhum trabalho artístico que esteja atualmente dentro do prédio da Roebling Wire Works. Dito isso, prometemos que entraremos em contato assim que tivermos mais perguntas sobre isso. Nós realmente agradecemos sua compreensão e paciência durante esta situação incrivelmente difícil e confusa", afirma o comunicado.
"Nossa dedicação e determinação em construir um Trenton melhor através da comunidade, criatividade e inspiração nunca vão desaparecer. Não essa noite. Nunca", ressalta.

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