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Ataque

Tiroteio em faculdade deixa ao menos 4 mortos na Turquia

Disparos contra funcionários foram feitos por suposto pesquisador da instituição

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 12:47
Ambulância e policiais na entrada do prédio atacado na Universidade de Osmangazi, na cidade de Esquiceir, a Turquia Crédito: Reprodução
Um ataque a tiros na Universidade de Osmangazi, na cidade de Esquiceir, centro-oeste da Turquia, deixou ao menos quatro mortos nesta quinta-feira. Os disparos foram feitos por volta das 15h (horário local) por um suposto pesquisador da instituição, que foi deitido e levado pela polícia para interrogatório. Até agora, não há nenhuma indicação do que motivou a atitude.
Aproveitando-se do pânico causado pela presença de uma arma, o atirador abriu fogo contra pessoas aleatoriamente no campus de Meselik e matou, de acordo com informações da Anatolian Agency, um pesquisador-assistente, um vice-diretor, um professor e um secretário.

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