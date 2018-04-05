Tiroteio em faculdade deixa ao menos 4 mortos na Turquia

Um ataque a tiros na Universidade de Osmangazi, na cidade de Esquiceir, centro-oeste da Turquia, deixou ao menos quatro mortos nesta quinta-feira. Os disparos foram feitos por volta das 15h (horário local) por um suposto pesquisador da instituição, que foi deitido e levado pela polícia para interrogatório. Até agora, não há nenhuma indicação do que motivou a atitude.
Aproveitando-se do pânico causado pela presença de uma arma, o atirador abriu fogo contra pessoas aleatoriamente no campus de Meselik e matou, de acordo com informações da Anatolian Agency, um pesquisador-assistente, um vice-diretor, um professor e um secretário.