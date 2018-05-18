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Ataque

Tiroteio em escola do Texas deixa 8 mortos e vários feridos

Com o caso desta sexta-feira (18) já chega a 12 o número de tiroteios em escolas norte-americanas somente em 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 17:03

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 17:03

Somente este ano, os Estados Unidos já tiveram 12 tiroteios em escolas Crédito: Reprodução/KTKR-ABC News
Um ataque a tiros numa escola de Santa Fé, no Estado norte-americano do Texas, nos Estados Unidos, deixou ao menos oito mortos nesta sexta-feira (18) segundo a emissora CNN. Ainda não há um número oficial de vítimas, mas o xerife Ed González, do condado de Harris, onde fica a cidade de Santa Fé, disse que o ataque deixou "vários mortos".
"As equipes estão cuidando dos feridos. A informação ainda preliminar é que há vários mortos", escreveu González em sua conta no Twitter. Segundo González, um suspeito foi preso e outro está sob custódia das autoridades. Ao menos um policial foi ferido. Funcionários da escola disseram que policiais estão trabalhando para transferir os alunos para um local seguro, de acordo com os protocolos de emergência.
Uma estudante disse à rede de TV local KTRK, de Houston, que o atirador entrou em sua sala de aula e começou a atirar. A aluna afirmou ter visto uma menina com a perna ensaguentada enquanto saía da sala.
"ATAQUE TOTALMENTE HORRÍVEL"
O presidente Donald Trump se pronunciou no Twitter e disse que está monitorando de perto a situação no Texas. Ele informou, também, que as autoridades federais estão em coordenação com as locais.

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