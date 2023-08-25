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Ataque

Tiroteio em bar de motociclistas na Califórnia deixa ao menos 4 mortos

Segundo a impressa local, um policial aposentado teria aberto fogo no estabelecimento; quatro pessoas faleceram, incluindo o atirador, e seis ficaram feridas, duas estão internadas em estado grave
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 ago 2023 às 08:31

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 08:31

Polícia / sirene
Tiroteio em bar de motociclistas na Califórnia deixa ao menos 4 mortos Crédito: Pexels
Quatro pessoas, incluindo o atirador, morreram na noite desta quarta-feira (23) em um tiroteio num bar tradicional de motociclistas na Califórnia, nos Estados Unidos. Outras seis pessoas ficaram feridas.
O tiroteio no bar Cook'sCorner, em Trabuco Canyo, ocorreu por volta das 19h no horário local (23h em Brasília), quando dezenas de pessoas estavam no estabelecimento, aberto há 140 anos. "É um evento absolutamente trágico", disse o subxerife Jeff Hallock, que investiga o caso.
Das seis pessoas feridas, duas estão em estado grave. A CBS Los Angeles, que noticiou primeiro o tiroteio, relatou inicialmente que cinco pessoas haviam sido mortas. De acordo com a emissora americana, um policial aposentado abriu fogo no bar. Ele foi baleado e morto por agentes de segurança.
As motivações do crime são incertas. Uma das hipóteses investigadas é que o atirador pretendia atacar a ex-mulher. As autoridades não divulgaram a identidade das vítimas e do criminoso.
O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que o político estava acompanhando com atenção os desdobramentos do caso. O presidente Joe Biden, que defende restrições à compra de armas nos EUA, também estava ciente da situação, segundo a Casa Branca.
Os EUA têm mais armas de fogo que habitantes, e um a cada três adultos possui ao menos uma arma.
Em junho, a Suprema Corte do país decidiu que o porte de armas em público não pode ser restringido por leis estaduais. Na prática, a sentença abre espaço para que mais pessoas armadas circulem pelas ruas.

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