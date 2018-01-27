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Crime

Tiroteio em Amsterdã deixa morto e feridos, segundo polícia

Com vários tiros disparados, incidente é tratado como grave por agentes

Publicado em 

26 jan 2018 às 21:15

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 21:15

Policiais de Amsterdã fecham área após relatos de tiroteio na capital Crédito: Reprodução
Um tiroteio no centro de Amsterdã, na noite de sexta-feira (26), deixou ao menos um morto e vários feridos, sendo tratado como um incidente grave, afirmou a polícia holandesa. Há relato de muitos tiros, com a área fechada para perícia, mas sem indicações de que se trate de um caso de terrorismo.
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A polícia confirmou uma morte após o diário "Telegraaf" afirmar que ao menos uma pessoa teria sido morta pelos disparos nas imediações de uma rua movimentada da capital, a Grote Wittenburgerstraat. Outras duas haviam sido levadas ao hospital, segundo a corporação.
O Consulado Geral dos EUA em Amsterdã emitiu uma nota ressaltando o aviso da polícia local para evitar a área.
 

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