Tiroteio em Amsterdã deixa morto e feridos, segundo polícia

Policiais de Amsterdã fecham área após relatos de tiroteio na capital Crédito: Reprodução

Um tiroteio no centro de Amsterdã, na noite de sexta-feira (26), deixou ao menos um morto e vários feridos, sendo tratado como um incidente grave, afirmou a polícia holandesa. Há relato de muitos tiros, com a área fechada para perícia, mas sem indicações de que se trate de um caso de terrorismo.

A polícia confirmou uma morte após o diário "Telegraaf" afirmar que ao menos uma pessoa teria sido morta pelos disparos nas imediações de uma rua movimentada da capital, a Grote Wittenburgerstraat. Outras duas haviam sido levadas ao hospital, segundo a corporação.

O Consulado Geral dos EUA em Amsterdã emitiu uma nota ressaltando o aviso da polícia local para evitar a área.