Theresa diz que deixará cargo se Parlamento aprovar acordo do brexit

Primeira-ministra diz que deixará cargo se Parlamento aprovar acordo do brexit Crédito: ANDREW MATTHEWS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO APF

Segundo parlamentares ouvidos pela agência Reuters, a chefe de governo não indicou uma data certa para a renúncia, mas espera-se que, havendo sinal verde do Legislativo para o pacto, ela se concretize no curto prazo.

O documento que rege a separação já foi rechaçado duas vezes pelo Parlamento britânico, em janeiro (por uma maioria de 230 votos) e em meados de março (por uma ainda elástica diferença de 149).

Os partidários de um rompimento a seco (sem período de transição para adaptação de lado a lado) vinham sinalizando a emissários do governo nos últimos dias que só endossariam o acordo fechado pela primeira-ministra em novembro de 2018 se ela se comprometesse em deixar a função.

Em dezembro passado, May já afirmara que cederia o posto antes das próximas eleições gerais, previstas para 2022.

Feita a concessão nesta quarta, a expectativa é que o pacto de separação seja levado a votação em plenário pela terceira vez até sexta (29).