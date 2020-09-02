Teste indica que face shield protege menos que máscara

A Face shield tem sido usada para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, contudo, protege menos que a máscara

Para enfrentar a pandemia, muitas pessoas têm adotado, ultimamente, as face shields - a proteção de plástico transparente para todo o rosto - e as máscaras com válvulas que filtram a entrada do ar, por entenderem que são mais seguras. Mas um estudo publicado ontem na revista Física de Fluidos, na Universidade Florida Atlântico, indica que as máscaras tradicionais são mais eficientes.