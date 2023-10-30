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Guerra no Oriente

Terroristas divulgam vídeo de propaganda com reféns criticando Netanyahu

Na gravação, elas lamentam o fato de ainda não terem sido resgatadas e pressionam o premiê por negociações com o grupo terrorista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2023 às 14:26

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 14:26

O Hamas divulgou nesta segunda-feira (30) um vídeo de propaganda em que três mulheres feitas reféns e detidas na Faixa de Gaza criticam o primeiro-ministro de Israel, Benyamin Netanyahu.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participa da cerimÃ´nia de abertura do encontro empresarial Brasil-Israel, em JerusalÃ©m.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participa da cerimÃ´nia de abertura do encontro empresarial Brasil-Israel, em JerusalÃ©m. Crédito: Alan Santos/PR
Na gravação, elas lamentam o fato de ainda não terem sido resgatadas e pressionam o premiê por negociações com o grupo terrorista.
O vídeo de 76 segundos foi transmitido pelos meios de comunicação do Hamas com o título "Vários sionistas detidos enviam uma mensagem a [Benyamin] Netanyahu e ao seu governo". As três mulheres aparecem sentadas em cadeiras de plástico. Uma delas pede aos gritos ao premiê que faça um acordo com a facção para a troca de prisioneiros.
Netanyahu descreveu as imagens como "propaganda psicológica cruel". "Penso em Yelena Trupanov, Danielle Aloni e Rimon Kirsht, que foram sequestradas pelo Hamas [...]. Nossos corações estão com vocês e com todas as outras pessoas sequestradas."
Segundo balanço mais recente divulgado por Israel, pelo menos 239 reféns sequestrados pelo Hamas estariam em cativeiros na Faixa de Gaza.

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