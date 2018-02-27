Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Terremoto em Papua Nova Guiné deixa dezenas de mortos
Avalanches

Terremoto em Papua Nova Guiné deixa dezenas de mortos

País foi atingido por tremor de magnitude 7,5; serviços de energia elétrica e comunicações telefônicas não estão disponíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 12:04

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 12:04

Avalanche Crédito: Reprodução/Pixabay
Pelo menos 31 pessoas morreram em Papua Nova Guiné e cerca de 300 ficaram feridas por causa de avalanches provocadas por vários terremotos, entre eles um de magnitude 7,5, nesta segunda-feira, 26. O administrador da região de Terras Altas, William Bando, afirmou ao jornal local The Post Courier que pelo menos 13 pessoas morreram em Mendi, capital da província das Terras Altas, e outras 18 nos distritos de Kutuku e Bosave.
O número de mortos e feridos, no entanto, não é definitivo e pode aumentar. Uma equipe do governo sobrevoará nesta terça, 27, a região para conhecer melhor o impacto do desastre natural.
Nas áreas mais afetadas, os serviços de energia elétrica e comunicações telefônicas não estão disponíveis e também houve danos consideráveis às propriedades e à infraestrutura.
A polícia afirma que até 400 mil pessoas de quatro províncias foram afetadas pelos terremotos, que surpreenderam a população da região na última madrugada. Empresas e fábricas tiveram seus trabalhos paralisados.
O terremoto de magnitude 7,5 foi registrado a uma profundidade de 35 km, com epicentro a cerca de 90 km ao sul de Porgera, na província de Enga, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês). Após o tremor, aconteceram várias réplicas de até 6 de magnitude.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estudante leva ventilador para amenizar calor em sala de aula em Marataízes
Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados