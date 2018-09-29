Terremoto e tsunami matam 384 pessoas na Indonésia

Um outro tremor ocorrido anteriormente nesta sexta-feira destruiu algumas casas e matou uma pessoa, além de deixar ao menos 10 feridos, de acordo com autoridades Crédito: Reprodução/YouTube

Já chega a 384 o número de pessoas que morreram após um terremoto de 7,5 graus seguido por uma tsunami com ondas de até dois metros atingir a cidade indonésia de Palu, informou a Agência de Mitigação de Desastres local. Outras 540 pessoas ficaram feridas e 29 estão desaparecidas.

O tremor destruiu prédios e fez os habitantes correrem em pânico para as ruas. Os primeiros mortos estavam nos escombros dos edifícios derrubados pelo terremoto, mas as equipes de socorro enfrentavam dificuldades para chegar até eles. Houve também falta de luz na região, sendo necessários reparos em 276 torres de energia.

"Corpos das vítimas foram encontrados em vários locais, porque foram atingidos por destroços de prédios que desabaram ou levados pela tsunami. Mas ainda estamos reunindo informações", disse Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da agência.

Mais de 600 mil pessoas vivem na região.

A tsunami chegou à altura de dois metros e depois recuou, segundo as autoridades. Ao chegar, além de destruir várias edificações, fez um navio encalhar no litoral.

"A situação é caótica, as pessoas estão correndo pelas ruas e um navio foi lançado à costa", disse Dwikorita Karnawati, chefe da Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia.

Imagens na TV mostravam as águas invadindo as casas litorâneas de Palu.

A Defesa Civil se preparava para enviar um grande navio e helicópteros para a região para resgates, informou seu diretor, Muhammad Syaugi, que, no momento da entrevista ainda não conseguira contatar sua equipe na cidade.

Um terremoto de magnitude 7,5 foi registrado na costa da ilha de Célebes, na Indonésia, mais cedo nesta sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Um outro tremor ocorrido anteriormente nesta sexta-feira destruiu algumas casas e matou uma pessoa, além de deixar ao menos 10 feridos, de acordo com autoridades.

"Nós aconselhamos as pessoas a permanecer em áreas seguras e ficar longe de edifícios danificados", disse Sutopo.

MAIS FORTE QUE O DE LOMBOK

O tremor mais recente foi de maior magnitude do que a série de terremotos que este ano deixou centenas de mortos na ilha de Lombok.

O terremoto teve seu epicentro a 78 quilômetros ao norte da cidade de Palu, capital da província de Sulawesi Central, mas foi sentido 900 quilômetros ao sul, na ilha de Makassar.

Lisa Soba Palloan, moradora de Toraja, 175 quilômetros ao sul de Palu, disse que vários tremores foram sentidos na região.

"O último foi o mais forte", contou. "Todo mundo deixou suas casas, gritando de medo".

Os sismos registrados na ilha indonésia de Lombok em julho e agosto deixaram 555 mortos e cerca de 1.500 feridos.

A Indonésia fica localizada no Círculo de Fogo do Pacífico e frequentemente é atingida por tremores de terra.

Em 2004, um terremoto na costa norte da ilha indonésia de Sumatra provocou um tsunami pelo Oceano Índico que matou 226 mil pessoas em 13 países, incluindo mais de 120 mil na Indonésia.