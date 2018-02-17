Terremoto de magnitude 7,5 atinge a Cidade do México

Um forte terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter atingiu a região central e o Sul do México na noite desta sexta-feira (16), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Prédios na Cidade do México balançaram intensamente por mais de um minuto e foram esvaziados. O tremor também foi sentido nos estados de Guerrero, Oaxaca e Puebla. Ainda não há relato de vítimas.
O epicentro foi registrado às 17h39 locais (21h39 em Brasília),perto da costa do Pacífico, no estado de Oaxaca, com uma profundidade de 43 quilômetros, segundo o USGS.
Segundo o Serviço Sismológico Nacional do México, o país se encontra em uma zona de alta atividade sísmica devido à interação de cinco placas tectônicas: a de América do Norte, dos Cocos, do Pacífico, de Rivera e do Caribe.
Em setembro de 2017, um terremoto deixou ao menos 217 mortos, edifícios destruídos e pilhas de escombros na capital e em mais cinco estados. Segundo a Defesa Civil mexicana, o tremor de 7,1 graus de magnitude matou ao menos 86 pessoas na Cidade do México, 43 em Puebla, 12 no Estado do México, quatro em Guerrero e uma em Oaxaca. A 120 quilômetros da capital, o forte tremor sacudiu a cidade, deixando rastros de destruição como prédios danificados, escombros de desabamento e pessoas feridas.