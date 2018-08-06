Terremoto de magnitude 7,0 na Indonésia deixa ao menos 39 mortos

O terremoto aconteceu neste domingo (5) na Indonésia Crédito: Reprodução

Um terremoto de magnitude 7,0 atingiu a ilha turística indonésia de Lombok neste domingo (5), uma semana após outro tremor ter atingido a mesma região. Até o momento, 39 mortes foram confirmadas.

Os tremores também foram sentidos na cidade vizinha Bali, onde chegaram a danificar edifícios. O terremoto atingiu no início da noite de domingo a uma profundidade de 10,5 quilômetros na parte norte de Lombok. Um alerta de tsunami foi emitido depois que ondas de 15 centímetros de altura foram registradas em três aldeias, disse o chefe da Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia, Dwikorita Karnawati.

Um vídeo mostrou pessoas gritando de pânico em casas em um bairro de Bali e veículos balançando. Em Lombok, soldados e outros socorristas transportaram feridos em macas e tapetes para um centro de ajuda.

Muhammad Rum, chefe da agência de gestão de desastres na província de West Nusa Tenggara, que inclui Lombok, disse à TV indonésia que o número de mortos subiu para 39. Mais cedo, as autoridades disseram que pelo menos três pessoas morreram.