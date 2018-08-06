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Tragédia

Terremoto de magnitude 7,0 na Indonésia deixa ao menos 39 mortos

Um alerta de tsunami foi emitido depois que ondas de 15 centímetros de altura foram registradas em três aldeias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 22:24

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 22:24

O terremoto aconteceu neste domingo (5) na Indonésia Crédito: Reprodução
Um terremoto de magnitude 7,0 atingiu a ilha turística indonésia de Lombok neste domingo (5), uma semana após outro tremor ter atingido a mesma região. Até o momento, 39 mortes foram confirmadas.
Os tremores também foram sentidos na cidade vizinha Bali, onde chegaram a danificar edifícios. O terremoto atingiu no início da noite de domingo a uma profundidade de 10,5 quilômetros na parte norte de Lombok. Um alerta de tsunami foi emitido depois que ondas de 15 centímetros de altura foram registradas em três aldeias, disse o chefe da Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia, Dwikorita Karnawati.
Um vídeo mostrou pessoas gritando de pânico em casas em um bairro de Bali e veículos balançando. Em Lombok, soldados e outros socorristas transportaram feridos em macas e tapetes para um centro de ajuda.
Muhammad Rum, chefe da agência de gestão de desastres na província de West Nusa Tenggara, que inclui Lombok, disse à TV indonésia que o número de mortos subiu para 39. Mais cedo, as autoridades disseram que pelo menos três pessoas morreram.
O porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, disse que o terremoto foi sentido fortemente em Lombok e Bali e danificou as casas nas duas ilhas. Fonte: Associated Press.

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