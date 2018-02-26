Temperaturas no Ártico batem recorde e ficam 20ºC acima do esperado

Derretimento das calotas de gelo ameaça o ecossistema ártico Crédito: Adrienne Tivy | Universidade de Yale

Em Cabo Morris Jesup, o ponto mais ao norte da Groenlândia continental, a temperatura média para o mês de fevereiro é de -33 graus Celsius, mas nos últimos dias uma onda de calor atípica elevou o mercúrio dos termômetros para além do ponto de fusão.

Na última quarta-feira (21), o Instituto Meteorológico Dinamarquês informou que a estação meteorológica registrou temperaturas acima de 0 grau Celsius por mais de 24 horas consecutivas e, no sábado (24), o termômetro alcançou incríveis 6 graus Celsius. A cobertura de gelo sobre o Estreito de Bering, que deveria estar aumentando nesta época do ano, está retraindo. No momento, a cobertura de gelo sobre o Ártico é a menor já registrada.

"Nunca foi tão extremo", avaliou Ruth Mottram, cientista climática do Instituto Meteorológico Dinamarquês destacando que a estação meteorológica em Cabo Morris Jesup já registrou 61 horas de temperaturas positivas neste ano.

Em torno de toda a região Ártica, as temperaturas estão cerca de 20 graus Celsius acima do normal, segundo cálculos do Instituto Meteorológico Dinamarquês. Em menores proporções, os invernos dos últimos anos também registraram ondas de calor inéditas para a região. Para os cientistas climáticos, o que está acontecendo está de acordo com os cenários previstos para as mudanças climáticas.

"Os últimos invernos - entre 2015 e 2018 - apresentaram calor incomum em grande parte do Oceano Ártico. Embora exista uma variabilidade ano a ano, isso é consistente com a tendência de aquecimento a longo prazo na região", explicou Zachary Labe, estudante da Universidade da Califórnia, em Irvine. "As temperaturas anuais no Ártico estão aquecendo mais de duas vezes mais rápido que a média global. Isso é chamado Amplificação Ártica. A variabilidade continuará nos próximos anos, nem todos os invernos baterão recordes de calor, mas a média no longo prazo vai mostrar as temperaturas crescentes", informou.

Com temperaturas acima do ponto de fusão, o gelo começa a derreter. O mar de Bering, que separa a Rússia dos EUA, perdeu um terço da sua cobertura de gelo em apenas oito dias. As águas que deveriam estar congelando, estão derretendo, fato inédito desde o início dos registros por satélite, em 1979. Segundo relatório da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA, divulgado em dezembro, a cobertura de gelo sobre o Ártico está reduzindo neste século em ritmo nunca visto nos últimos 1.500 anos.

Dados do Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo mostram que janeiro registrou recordes negativos de cobertura de gelo tanto no Ártico como na Antártica, onde a área congelada é a segunda menor já registrada, a frente apenas de 2017. Combinadas, as duas regiões tinham uma área de 12,06 milhões de quilômetros quadrados cobertos por neve ou gelo, 1,36 milhão de quilômetros quadrados a menos que a média histórica, área maior que o território do Egito.

"Temperaturas mais altas no Ártico têm consequências físicas, ecológicas, políticas, sociais e econômicas", destacou Labe. "A perda de gelo marinho tem impactos diretos e imediatos para as comunidades costeiras e as pessoas que confiam nele para a subsistência. A redução da cobertura de gelo também abre novas linhas marítimas e a possibilidade de se aumentar o turismo para o Ártico. Apesar de ainda existir incertezas, um Ártico mais quente também afeta as condições climáticas em locais mais ao sul, como a América do Norte e a Europa".

Uma das possíveis explicações para o evento é que a redução de longo prazo na cobertura de gelo sobre o Ártico, relacionada com o aquecimento global, está expondo a água do mar, que libera calor e umidade na atmosfera. E isso está alterando os jatos polares, alterando também o clima em regiões mais ao sul. Roma, por exemplo, foi atingida por uma rara nevasca nesta segunda-feira. Em Bruxelas, a prefeitura planeja deter os moradores de rua que se recusarem abrigo, pois a previsão é de temperaturas de -10 graus Celsius para a semana.

"A corrente de jato torna-se mais ondulada, o que significa que o ar frio pode penetrar mais ao sul e o ar quente, mais ao norte", explicou Nalan Koc, diretor do Instituto Polar Norueguês.

Em entrevista, Erik Solheim, diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, afirmou que o clima atípico nas regiões polares se encaixam no padrão previsto para o cenário de emissões crescentes de gases do efeito estufa, principalmente pela queima de combustíveis fósseis.