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Ações de segurança

Temer se reúne com ministros para discutir situação dos venezuelanos

Temer avalia com os ministros Torquato Jardim, Sérgio Etchegoyen e Moreira Franco ações de apoio ao Estado de Roraima, principal porta de entrada dos refugiados do país vizinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 15:53

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 15:53

O presidente Michel Temer Crédito: Reprodução
O presidente Michel Temer se reúne no Palácio da Alvorada com alguns auxiliares para discutir a situação dos venezuelanos refugiados no Brasil e outras ações de segurança. Estão presentes no encontro os ministros Torquato Jardim (Justiça), Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).
Na segunda-feira, Temer esteve em Boa Vista, Roraima, para traçar ações de apoio ao Estado, que sofre com a chegada de refugiados do país vizinho. O governo estuda editar uma medida provisória ou outro instrumento para formalizar a ajuda à Roraima.
Além disso, segundo fontes, o presidente também teria voltado a discutir a reestruturação do Ministério da Justiça para transformar a área de Segurança Pública em uma outra pasta.
No começo desta semana, o País criou uma força-tarefa para controlar o ingresso de venezuelanos em Roraima, medida anunciada durante visita do presidente a Boa Vista. De acordo com o plano, haverá aumento de 100 para 200 homens nos pelotões de fronteira no Estado, com duplicação dos pontos de controle na fronteira, no interior e entre Pacaraima e Boa Vista.
Além disso, novos centros de triagem serão instalados para ajudar na recepção dos venezuelanos e serão deslocadas motocicletas com equipes volantes para reforçar o atendimento. No âmbito do Ministério da Justiça, 32 homens da Força Nacional que estão em Manaus serão deslocados para Roraima, assim como 8 caminhonetes serão levadas para ajudar no patrulhamento das cidades.
Depois de se encontrar com Temer, a governadora de Roraima, Suely Campos, pediu que o governo federal tome várias medidas a favor do Estado e denunciou que o crime organizado se aproveita da vulnerabilidade dos venezuelanos para trazer drogas e armas.
"Existe a conexão com o crime organizado comandado por venezuelanos, entrando na esfera da segurança nacional", disse após se reunir com o presidente Michel Temer.
Suely entregou um documento com 11 medidas que pretendem minimizar o impacto causado pelo alto número de imigrantes venezuelanos que chegaram a Roraima nos últimos meses. Entre as propostas, estão o aumento de efetivo da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da atuação do Exército brasileiro no policiamento ostensivo em Pacaraima, cidade que faz fronteira com a Venezuela.

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