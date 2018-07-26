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Otimista

Temer diz que acordo Mercosul-União Europeia pode sair em setembro

Presidente falou durante intervalo de encontros da 10ª Cúpula do Brics
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 20:54

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 20:54

Presidente da República, Michel Temer participa da reunião plenária fechada dos Chefes de Estado e de Governo do BRICS Crédito: Rogerio Melo/PR
O presidente Michel Temer se mostrou otimista com a assinatura de um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia ainda este ano. Ele afirmou que há uma reunião marcada para setembro e que não é improvável que o acordo seja fechado nesse momento.
As questões relativas à aliança do Mercosul com a União Europeia ainda estão em tratativas. Há uma reunião marcada novamente em setembro e nós nos esforçamos muito para isto, eu e o presidente [da Argentina, Mauricio] Macri, ao longo do tempo. E não é improvável que, em setembro, se consiga fechar esse acordo.
Temer disse que o acordo comercial anunciado nesta quarta-feira (25) entre o bloco europeu e os Estados Unidos em nada atrapalham as tratativas entre sul-americanos e europeus. Temer ainda exaltou a aproximação do Mercosul com a Aliança do Pacífico, formado por Chile, Peru, Colômbia e México.
PROPOSTA DE PUTIN
O presidente falou com jornalistas após sair de uma reunião com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Temer também disse que, em uma das reuniões com os chefes de Estado do Brics, o presidente russo Vladimir Putin propôs uma união maior entre os povos dos cinco países.
O presidente Putin propôs, em uma reunião mais individualizada que tivemos, que fizéssemos os nossos povos se unirem mais. E isso significa uma partida desportiva, uma espécie de campeonato dos países dos Brics; um festival de cinema. Introduzir a cultura nas nossas relações, de fora à parte as relações econômicas.
A 10ª Cúpula do Brics está sendo realizada desde ontem em Joanesburgo. Segundo o Itamaraty, o grupo responde por 23% do produto bruto mundial e 18,2% do comércio internacional. Em dez anos, as trocas entre os países do bloco evoluiu de US$ 92 bilhões para US$ 288 bilhões.

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