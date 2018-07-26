Temer diz que acordo Mercosul-União Europeia pode sair em setembro

Presidente da República, Michel Temer participa da reunião plenária fechada dos Chefes de Estado e de Governo do BRICS Crédito: Rogerio Melo/PR

O presidente Michel Temer se mostrou otimista com a assinatura de um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia ainda este ano. Ele afirmou que há uma reunião marcada para setembro e que não é improvável que o acordo seja fechado nesse momento.

As questões relativas à aliança do Mercosul com a União Europeia ainda estão em tratativas. Há uma reunião marcada novamente em setembro e nós nos esforçamos muito para isto, eu e o presidente [da Argentina, Mauricio] Macri, ao longo do tempo. E não é improvável que, em setembro, se consiga fechar esse acordo.

Temer disse que o acordo comercial anunciado nesta quarta-feira (25) entre o bloco europeu e os Estados Unidos em nada atrapalham as tratativas entre sul-americanos e europeus. Temer ainda exaltou a aproximação do Mercosul com a Aliança do Pacífico, formado por Chile, Peru, Colômbia e México.

PROPOSTA DE PUTIN

O presidente falou com jornalistas após sair de uma reunião com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Temer também disse que, em uma das reuniões com os chefes de Estado do Brics, o presidente russo Vladimir Putin propôs uma união maior entre os povos dos cinco países.

O presidente Putin propôs, em uma reunião mais individualizada que tivemos, que fizéssemos os nossos povos se unirem mais. E isso significa uma partida desportiva, uma espécie de campeonato dos países dos Brics; um festival de cinema. Introduzir a cultura nas nossas relações, de fora à parte as relações econômicas.