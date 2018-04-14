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"Inaceitável"

Temer condena uso de armas químicas na Síria

Presidente disse que é 'urgente' acabar com a guerra no país

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 18:16
O presidente Michel Temer Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Michel Temer condenou neste sábado, em discurso na Cúpula das Américas, o uso de armas químicas pelo governo do ditador sírio Bashar al-Assad, o que disse ser "inaceitável". Ele afirmou que a guerra na Síria já se alonga "há tempo demais" e que isso já tirou a vida de muitas pessoas, e que é "urgente" achar uma solução para o conflito. Ele afirmou ainda que o Brasil continuará atento para preservar a segurança de brasileiros que vivem na região.
 Quero manifestar a profunda preocupação do nosso país com a escalada do conflito militar na Síria, que já é passada hora de se encontrarem soluções duradouras baseadas no direito internacional para uma guerra que se estende há tempo demais, e com um custo humano elevado demais  disse Temer.
O presidente lembrou ainda que o uso de armas químicas é proibido no Brasil, e que a energia nuclear só pode ser utilizada no país para fins pacíficos:
 Condenamos naturalmente o uso de armas químicas, que é inaceitável, tese pregada no nosso pais há muito tempo. Nossos pensamentos se voltam para todas as vítimas desse conflito, e naturalmente permaneceremos atentos para a segurança de muitos brasileiros que vivem naquela região. É urgente que todos os envolvidos se engajem em abordagem abrangente capaz de fazer cessar tanto sofrimento  disse Temer.
NECESSIDADE DE DIÁLOGO
Em conversa com jornalistas antes de embarcar para o Brasil, Temer disse que não se pode resolver a questão da Síria "apenas pela força", e que é preciso adotar o diálogo e a via diplomática. Ele evitou se posicionar quando foi perguntado se apoiava o ataque feito ontem pelos Estados Unidos e aliados aos arredores de Damasco, capital síria.
O presidente criticou, no entanto, o que chamou de "solução segmentada", já que o ataque não foi avaliado pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).
 É preciso uma solução internacional, não uma solução segmentada  disse, afirmando que é preciso examinar a situação antes de se posicionar sobre o ataque.  Nós vamos examinar isso. Evidentemente que a observação que fizemos desde ontem é que ou se resolve isso de maneira a aplicar o direito internacional, ou não se pode aplicar apenas pela força. Acho que a via diplomática e o convencimento são fundamentais para isso.

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