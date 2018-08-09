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Tatuagem com efeitos especiais inspirado em seriado viraliza

Tatuador aplicou uma película verde para projetar um vídeo do seriado

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 10:31
Tatuagem sem a projeção de vídeo Crédito: Instagram / @leerowlett_tattooer
Não falta criatividade quando o assunto é arte e o tatuador norte-americano Roy Lee Rowlett provou isso. Ele publicou em seu perfil no Instagram, no último sábado, 4, uma tatuagem inspirada em Rick and Morty, com uma camada verde que reproduz efeitos especiais.
Roy Lee explicou à agência de notícias Storyful que aplicou uma película esverdeada e a usou para projetar um vídeo intergalático. Para isso, ele desenhou os dois personagens principais da série olhando para um portal, que é usado na série para a dupla Rick e Morty chegar às suas aventuras em outras dimensões. Assista:
O vídeo do tatuador viralizou rapidamente e já teve mais de 1 milhão de visualizações. O sucesso foi tanto que a página oficial de Rick and Morty no Twitter compartilhou o trabalho em formato de GIF.
Rowlett também publicou a tatuagem sem os efeitos especiais. Confira abaixo:
Tatuagem sem a projeção de vídeo Crédito: Instagram / @leerowlett_tattooer

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