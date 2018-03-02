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Nova York

Tarifas do aço e alumínio impostas por Trump são prejudiciais a todos

FMI pede que países trabalhem para resolver as discordâncias sem extremos

Publicado em 02 de Março de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 19:04
President Donald Trump Crédito: Patrick Semansky
O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou nesta sexta-feira que as tarifas de aço e alumínio do presidente Donald Trump vão prejudicar a economia dos Estados Unidos e do mundo.
As restrições de importações anunciadas pelo presidente americano podem causar danos não apenas fora dos Estados Unidos, mas para a própria economia americana, afirmou o porta-voz do FMI, Gerry Rice em nota.
Segundo ele, esta iniciativa desperta preocupações de que outros países possam usar a segurança nacional "para justificar restrições a importações amplas". O organismo pediu aos países para trabalharem para resolver discordâncias comerciais sem extremos.

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