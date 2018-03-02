Tarifas do aço e alumínio impostas por Trump são prejudiciais a todos

President Donald Trump Crédito: Patrick Semansky

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou nesta sexta-feira que as tarifas de aço e alumínio do presidente Donald Trump vão prejudicar a economia dos Estados Unidos e do mundo.

As restrições de importações anunciadas pelo presidente americano podem causar danos não apenas fora dos Estados Unidos, mas para a própria economia americana, afirmou o porta-voz do FMI, Gerry Rice em nota.