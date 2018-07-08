Tailândia: Seis crianças são resgatadas de caverna até o momento

Autoridades tailandesas anunciaram na manhã deste domingo o resgate dos primeiros dos 12 meninos de uma equipe de futebol presos em uma caverna inundada no norte da Tailândia, junto com seu treinador há mais de duas semanas. Até o momento, seis crianças foram retiradas do local, segundo a Globo News citando informações de autoridades locais. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos garotos já resgatados.

Segundo a mídia local, quatro deles foram levados para o hospital e outros dois meninos já foram removidos do local onde time foi encontrado, mas ainda não deixaram a caverna.

"Dois meninos estão fora. No momento eles estão no hospital de campanha junto à caverna", afirmou mais cedo, também à Reuters, Tossathep Boonthong, chefe do Departamento de Saúde da província de Chiang Rai, onde fica o complexo de cavernas, e integrante das equipes de resgate. "Estamos os examinando e eles ainda não foram removidos para o hospital de Chiang Rai".

OPERAÇÕES SUSPENSAS

Ainda de acordo com Osottanakorn, por ora as operações estão suspensas, já que as equipes de resgate "usaram todo oxigênio", devendo ser retomadas entre dez e 20 horas, ou seja, entre a manhã e a tarde desta segunda-feira no horário local, madrugada e manhã de segunda no Brasil. Ao todo, 90 mergulhadores teriam participado dos trabalhos, sendo 40 tailandeses e 50 estrangeiros.

Segundo o site do jornal tailandês "Bagkok Post", um dos meninos resgatados é Mongkol Boonpiem, de 13 anos. Já o segundo ainda não foi identificado. Ainda de acordo com a publicação tailandesa, eles teriam sido levados de helicóptero para o Hospital Chiangrai Prachanukroh, na região, onde as famílias deles os aguardam.

Duas ambulâncias são vistas deixando caverna no norte da Tailândia horas após o início da operação de resgate dos adolescentes que ficaram presos na caverna durante um passeio Crédito: Sakchai Lalit

Mergulhadores de resgate iniciaram a missão de resgate neste domingo. O governador Narongsak Osottanakorn disse que dois mergulhadores acompanharão cada um dos rapazes enquanto eles fazem a travessia a partir da parte traseira do complexo de cavernas de 10 quilômetros de extensão. Ao todo, 18 mergulhadores foram mobilizados inicialmente, compreendendo 13 mergulhadores estrangeiros e cinco membros da Marinha Tailandesa.

Cada jornada provavelmente levará várias horas e envolverá o uso de equipamento de mergulho para navegar por longas passagens, que ainda estão submersas após uma inundação ter detido os 12 jovens e seu treinado no dia 23 de junho. "O Dia D começou às 10h (horário local)", disse o governador Narongsak. "Não esperamos a primeira saída antes das 21h. Levará dois ou três dias para tirá-los de lá."

Correntes fortes e baixa visibilidade são alguns dos desafios. Mas os mergulhadores consideram a parte mais perigosa da missão uma porção que eles chamam de sifão: uma passagem pequena demais para se atravessar enquanto se usa um tanque de ar. Navegar no sifão exigiria que os meninos viajassem parcialmente sem os equipamentos e contassem com os mergulhadores para transportar seu aparelho de respiração.

PERFURAÇÃO

Durante dias, coordenadores de resgate adiaram a decisão de levar os meninos para fora da caverna, preferindo esgotar outras opções, como fazer um buraco a partir da parte superior da montanha ou drenar mais água de Tham Luang, um dos maiores sistemas de cavernas da Tailândia. O resgate através de passagens parcialmente submersas é considerado altamente perigoso, mesmo para os mais aptos e experientes mergulhadores de cavernas. Um ex-membro da Marinha Tailandesa morreu depois de ficar sem ar na última quinta-feira.

Esforços para perfurar a montanha de seu topo até onde a caverna está localizada foram mal sucedidos até agora. O governador Narongsak disse que as equipes de perfuração fizeram mais de 100 buracos, acrescentando que algumas chegam a 400 metros de profundidade, em uma tentativa de localizar os meninos.

Ele disse que as autoridades concluíram que agora é o momento ideal para começar o resgate, antes que as chuvas de monção se intensifiquem e piorem a inundação dentro da caverna.