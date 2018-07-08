Tailândia: Operação de resgate está 'melhor que o esperado', diz autoridade

O funcionário que comanda a operação para resgatar 12 garotos e seu técnico de futebol de uma caverna no norte da Tailândia disse que a operação está "melhor que o esperado".

O governador em exercício de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, fez o comentário em uma coletiva de imprensa na noite deste domingo, no horário local, depois que equipes de resgate retiraram quatro garotos da caverna onde ficaram presos por mais de duas semanas. Narongsak disse que os quatro foram levados para um hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos meninos.

Duas ambulâncias são vistas deixando caverna no norte da Tailândia horas após o início da operação de resgate dos adolescentes que ficaram presos na caverna durante um passeio Crédito: Sakchai Lalit

Narongsak disse que os mais saudáveis foram retirados primeiro, e a próxima fase da operação começaria em 10 a 20 horas. Ele confirmou que 13 mergulhadores estrangeiros e cinco mergulhadores tailandeses estavam participando do resgate e que dois mergulhadores acompanhariam cada menino.