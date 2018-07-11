Tailândia: bombas de drenagem falharam após resgate do último grupo

Mergulhadores contam ao 'Guardian' que missão poderia ter fracassado com aumento do nível de água Crédito: Sakchai Lalit

Detalhes do resgate na caverna parcialmente inundada na Tailândia começaram a emergir após a conclusão da operação com êxito. De acordo com relatos colhidos pelo jornal "The Guardian", o processo poderia ter sido um desastre, segundo mergulhadores da equipe de socorro: as bombas que drenavam a água na caverna pararam poucas horas depois que o último menino foi retirado do labirinto subterrâneo.

Após a saída de todos os 13 integrantes do time de futebol amador Javalis Selvagens, incluindo o treinador de 25 anos, mergulhadores e profissionais da equipe de resgate ainda estavam na chamada Câmara 3, a mais de 1,5 quilômetros da entrada da caverna, desmontando o equipamento da central de trabalho montada ali, quando de repente a principal bomba de sucção falhou. O nível da água começou a subir rapidamente, segundo depoimento de três mergulhadores australianos ao jornal inglês.

Havia cerca de 100 funcionários no local, e foi uma correria para tentar alcançar solo seco:

 Os gritos começaram porque a bomba principal falhou e a água começou a subir  disse um deles sob condição de anonimato, pois não tem autorização para comentar.  As lanternas (dos capacetes) começaram a subir a ladeira e água estava chegando. Estava visivelmente subindo.