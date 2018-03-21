Suspeito procurado por explosões se mata durante perseguição policial

Austin, no Texas Crédito: Reprodução/Google Maps

Um suspeito procurado por ataques com pacotes-bomba em Austin, no Texas, morreu na madrugada desta quarta-feira, 21, ao explodir o veículo no qual estava no momento em que as autoridades se preparavam para detê-lo, informou a polícia.

"O suspeito morreu", disse o chefe de polícia de Austin, Brian Manley. Ele acredita que esta pessoa é responsável pelas cinco explosões que deixaram dois mortos e vários feridos no Estado desde 2 de março, provocando grande inquietação entre os moradores da região.

A polícia rastreou o carro do suspeito até um hotel nas proximidades de Austin. Enquanto os agentes esperavam a chegada de equipes táticas, o suspeito começou a se afastar do veículo.