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Texas

Suspeito procurado por explosões se mata durante perseguição policial

Ele explodiu o veículo no qual estava no momento que as autoridades se preparavam para detê-lo

Publicado em 21 de Março de 2018 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 11:15
Austin, no Texas Crédito: Reprodução/Google Maps
Um suspeito procurado por ataques com pacotes-bomba em Austin, no Texas, morreu na madrugada desta quarta-feira, 21, ao explodir o veículo no qual estava no momento em que as autoridades se preparavam para detê-lo, informou a polícia.
"O suspeito morreu", disse o chefe de polícia de Austin, Brian Manley. Ele acredita que esta pessoa é responsável pelas cinco explosões que deixaram dois mortos e vários feridos no Estado desde 2 de março, provocando grande inquietação entre os moradores da região.
A polícia rastreou o carro do suspeito até um hotel nas proximidades de Austin. Enquanto os agentes esperavam a chegada de equipes táticas, o suspeito começou a se afastar do veículo.
Quando os policiais pretendiam impedir seu avanço e prendê-lo, o homem detonou uma bomba dentro do carro e morreu, explicou Manley. O chefe de polícia afirmou não conhecer as motivações do suspeito, que foi descrito como um homem de 24 anos.

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