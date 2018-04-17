Suspeito preso por matar brasileiro em universidade dos EUA nega culpa

Suspeito de matar o brasileiro a facadas nos Estados Unidos Crédito: Divulgação

O estudante Michael M. Roque, de 20 anos, acusado de matar o calouro João Souza, de 19 anos, na Universidade de Binghamton, negou a culpa no assassinato do brasileiro. A instituição confirmou a detenção do jovem na noite desta segunda-feira e destacou que o aluno suspeito foi levado à cadeia do condado de Broome. O defensor público designado a Roque registrou o cliente na Justiça como "não culpado".

João Souza foi encontrado morto a facadas dentro de seu quarto no campus. A universidade informou que, após esfaquear o brasileiro no dormitório, o suspeito fugiu a pé. Ele usava calças e moletom escuros e cobria o rosto. A instituição divulgou imagens de câmeras de segurança que flagraram o autor do homicídio para pedir ajuda na identificação do suspeito. A polícia local prendeu Roque em seguida.

Nos Estados Unidos, declarar-se "não culpado" significa registrar na Justiça que o acusado não concorda com a acusação de crime ou que o acusado admite a infração, mas crê ter uma defesa válida, que justifique o ato.

Nas redes sociais, o "primeiro amigo" do brasileiro nos Estados Unidos prestou emocionada homenagem à vítima. Sammy Landino lembrou dos momentos ao lado do amigo na Escola Blind Brook, na qual os dois estudaram juntos, desde 2012, até seguirem para universidades diferentes no ano passado.

"Eu fui a primeira pessoa que te conheceu quando você veio para nossa escola, em 4 de setembro de 2012. Eu te mostrei as cordas, te apresentei para as pessoas, te ajudei a se instalar. Nós éramos amigos. Ficamos próximos. Você era o "menino maravilha brasileiro", uma estrela do futebol, um homem contagioso com um sorriso ainda mais contagioso. Um dos melhores da Blind Brook", descreveu Sammy Landino, hoje aluno da universidade de Yale.

'MENINO MARAVILHA BRASILEIRO'

Ao portal de notícias local "Pressconnects", Landino explicou que estava na oitava série quando João se mudou com a família para o estado de Nova York. Ele então foi designado pela direção do colégio a ajudar na adaptação do novo aluno, o que seria o início de uma amizade que se estenderia pelo Ensino Médio e para o grupo de teatro da escola.

Na foto compartilhada por Landino, João Souza aparece sentado, no cantor inferior esquerdo, com a camisa do Flamengo.

"Agora sua vida foi roubada de nós. Esfaqueado. Assassinado. João Victor Souza, você não viveu sua vida em vão. Você será lembrado pela sua gentileza, suas piadas, seu trabalho ético, dentro e fora de campo, pelo impacto que tinha nos amigos e na família (...) Descanse em paz, soldado. Hoje, toda a Blind Brook chora", destacou Sammy Landino.

Trata-se do segundo assassinato de um estudante nos últimos dois meses na Universidade de Binghamton. No dia 9 de março, o corpo de Haley Anderson, de Westbury, em Long Island, foi encontrado no apartamento de um colega, fora do campus. A estudante foi estrangulada.

"Pela segunda vez neste semestre, lutamos para absorver a notícia de que um dos nossos alunos foi morto", lamentou o vice-presidente da universidade, Brian Rose.