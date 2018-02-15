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Flórida

Suspeito de atirar em escola é descrito como ex-aluno problemático

Nicholas Cruz participaria de grupos pro-armas na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 23:04

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 23:04

Pessoas são atendidas perto da escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, na Flórida Crédito: Reprodução da TV
A mídia americana descreveu o atirador que deixou várias pessoas feridas em uma escola de ensino médio na Flórida como Nicholas Cruz, um ex-estudante problemático. De acordo com relatos não confirmados, Cruz teria aberto fogo na escola Marjory Stoneman Douglas pouco antes do final das aulas. A maior parte dos feridos é composta por alunos.
Cruz foi detido após o ataque. Segundo o xerife, as vítimas ainda estão sendo transportadas para o hospital. Embora não confirmado pela polícia, um senador estadual disse que há mortos no ataque.
O agressor foi descrito como um homem de 1m73cm, cabelo ruivo e sardas. De acordo com diferentes fontes, seu nome seria "Cruz" ou "Cruise". Ele foi descrito por algumas pessoas como "um jovem alternativo"; por outros, como problemático.
Ele também seria integrantes de grupos pró-armas nas redes sociais e teria participado de debates na internet sobre fabricação de bombas.
De acordo com relatos iniciais, ele teria sido visto com uma máscara contra gases, chapéu preto e calça e camisa marrom escuro.
 

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