Suspeito de atirar em escola é descrito como ex-aluno problemático

Pessoas são atendidas perto da escola de ensino médio Marjory Stoneman Douglas, na Flórida Crédito: Reprodução da TV

A mídia americana descreveu o atirador que deixou várias pessoas feridas em uma escola de ensino médio na Flórida como Nicholas Cruz, um ex-estudante problemático. De acordo com relatos não confirmados, Cruz teria aberto fogo na escola Marjory Stoneman Douglas pouco antes do final das aulas. A maior parte dos feridos é composta por alunos.

Cruz foi detido após o ataque. Segundo o xerife, as vítimas ainda estão sendo transportadas para o hospital. Embora não confirmado pela polícia, um senador estadual disse que há mortos no ataque.

O agressor foi descrito como um homem de 1m73cm, cabelo ruivo e sardas. De acordo com diferentes fontes, seu nome seria "Cruz" ou "Cruise". Ele foi descrito por algumas pessoas como "um jovem alternativo"; por outros, como problemático.

Ele também seria integrantes de grupos pró-armas nas redes sociais e teria participado de debates na internet sobre fabricação de bombas.

De acordo com relatos iniciais, ele teria sido visto com uma máscara contra gases, chapéu preto e calça e camisa marrom escuro.