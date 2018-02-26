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Plano Daca

Suprema Corte frustra Trump ao rejeitar recurso contra 'dreamers'

Tribunal ignora pedido para dar fim a proteções a jovens que chegaram ilegalmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 19:25

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 19:25

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Mario Tama | Getty Images
A Suprema Corte dos EUA impôs uma derrota ao presidente Donald Trump nesta segunda-feira (26) ao rejeitar um recurso do governo que buscava encerrar proteções a centenas de milhares de jovens imigrantes levados ilegalmente ao país quando crianças, os chamados dreamers.
O tribunal determinou que a Casa Branca mantenha as imunidades que desejava encerrar, parte de uma campanha de contenção migratória mais abrangente. Trump prometeu continuar com a briga nas instânicas inferiores.
Os magistrados do Supremo se recusaram a julgar o recurso contra uma decisão de janeiro de um juiz federal, que bloqueou a iniciativa de rescindir o programa que beneficia os dreamers.
O plano conhecido como Daca foi implementado em 2012 por seu antecessor, o democrata Barack Obama. As proteções começariam a ser retiradas a partir do início de março sob uma iniciativa do republicano anunciada em setembro.

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