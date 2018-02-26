Suprema Corte frustra Trump ao rejeitar recurso contra 'dreamers'

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Mario Tama | Getty Images

A Suprema Corte dos EUA impôs uma derrota ao presidente Donald Trump nesta segunda-feira (26) ao rejeitar um recurso do governo que buscava encerrar proteções a centenas de milhares de jovens imigrantes levados ilegalmente ao país quando crianças, os chamados dreamers.

O tribunal determinou que a Casa Branca mantenha as imunidades que desejava encerrar, parte de uma campanha de contenção migratória mais abrangente. Trump prometeu continuar com a briga nas instânicas inferiores.

Os magistrados do Supremo se recusaram a julgar o recurso contra uma decisão de janeiro de um juiz federal, que bloqueou a iniciativa de rescindir o programa que beneficia os dreamers.