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Disputa

Suprema Corte dos EUA inicia briga com Microsoft sobre privacidade

Justiça decidirá sobre direito de promotores americanos a e-mails armazenados na Irlanda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 20:24

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 20:24

Justiça decidirá sobre direito de promotores americanos a e-mails armazenados na Irlanda Crédito: Pinterest
A Suprema Corte americana iniciou nesta terça-feira (27) a análise de uma disputa entre a Microsoft e o Departamento de Justiça sobre se os promotores podem obrigar empresas de tecnologia a entregar informações de usuários armazenadas no exterior, com alguns legisladores sinalizando apoio ao governo, e outros pedindo que o Congresso aprove uma lei para resolver a questão.
Dois magistrados conservadores sugeriram, durante sua exposição de quase uma hora, um apoio ao Departamento de Justiça por ser uma empresa sediada nos EUA, a Microsoft fica obrigada a entregar os dados buscados pelos procuradores com mandado americano.
Dois membros liberais da Corte, porém, questionaram se esta precisava agir no caso de privacidade de dados diante do fato de o congresso estar agora considerando uma legislação que resolveria a questão legal. A decisão deve ser apresentada no fim de junho.
DECISÃO ABRIRÁ PRECEDENTE
O caso da Microsoft remete a um mandado de 2013 obtido por promotores americanos para e-mails de um suspeito em uma investigação de tráfico de drogas. As mensagens estavam armazenadas em servidores da Microsoft em Dublin.
A empresa questionou se um mandado doméstico cobria dados armazenados no exterior. Para o Departamento de Justiça, os promotores têm direito às informações em função de a sede da companhia ser nos EUA. Independentemente de qual decisão a Justiça tomar, ela abrirá um precedente para os outros países onde a Microsoft opera.
 

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