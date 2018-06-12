Suprema Corte condena cunhado do rei da Espanha à prisão

Inaki Urdangarin é marido da princesa Cristina, irmã do rei da Espanha, Felipe VI Crédito: Reprodução/Pinterest

A Suprema Corte da Espanha condenou nesta terça-feira Inaki Urdangarin a cinco anos e dez meses de prisão por acusações que incluem fraude fiscal e prevaricação. Urdangarin é cunhado do rei da Espanha, Felipe VI, por ser casado com a princesa Cristina de Bourbon, segunda filha do rei Juan Carlos, que abdicou ao trono em junho de 2014.

Ex-jogador de handball, Urdangarin fez fortuna administrando uma empresa de eventos esportivos. Mas, segundo a condenação, ele utilizou suas conexões pela posição que ocupa para superfaturar contratos com governos regionais. Em fevereiro do ano passado, Urdangarin foi condenado em primeira instância a seis anos e três meses de prisão, sentença que foi reduzida pela Suprema Corte.

A sentença em primeira instância foi dada numa corte provincial em Mallorca, após seis anos de investigações no caso que ficou conhecido como Torre de Babel. Urdangarin e seu ex-sócio, Diego Torres, foram acusados de usar a organização sem fins lucrativos que dirigiam, a Nóos, e uma rede de empresas associadas para cometerem crimes de apropriação indébita, estelionato, prevaricação, falsificação e lavagem de dinheiro.

Urdangarin vive com a princesa Cristina e os quatro filhos do casal na Suíça. Pela legislação espanhola, ele pode apelar da sentença na Corte Constitucional. Cabe à corte de Mallorca decidir se Urdangarin deverá iniciar o cumprimento da pena imediatamente ou aguardar pelo resultado de um novo recurso.