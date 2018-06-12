Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Suprema Corte condena cunhado do rei da Espanha à prisão
Prevaricação

Suprema Corte condena cunhado do rei da Espanha à prisão

Casado com a princesa Cristina, Inaki Urdangarin foi acusado de corrupção

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 11:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 11:09
Inaki Urdangarin é marido da princesa Cristina, irmã do rei da Espanha, Felipe VI Crédito: Reprodução/Pinterest
A Suprema Corte da Espanha condenou nesta terça-feira Inaki Urdangarin a cinco anos e dez meses de prisão por acusações que incluem fraude fiscal e prevaricação. Urdangarin é cunhado do rei da Espanha, Felipe VI, por ser casado com a princesa Cristina de Bourbon, segunda filha do rei Juan Carlos, que abdicou ao trono em junho de 2014.
Ex-jogador de handball, Urdangarin fez fortuna administrando uma empresa de eventos esportivos. Mas, segundo a condenação, ele utilizou suas conexões pela posição que ocupa para superfaturar contratos com governos regionais. Em fevereiro do ano passado, Urdangarin foi condenado em primeira instância a seis anos e três meses de prisão, sentença que foi reduzida pela Suprema Corte.
A sentença em primeira instância foi dada numa corte provincial em Mallorca, após seis anos de investigações no caso que ficou conhecido como Torre de Babel. Urdangarin e seu ex-sócio, Diego Torres, foram acusados de usar a organização sem fins lucrativos que dirigiam, a Nóos, e uma rede de empresas associadas para cometerem crimes de apropriação indébita, estelionato, prevaricação, falsificação e lavagem de dinheiro.
Urdangarin vive com a princesa Cristina e os quatro filhos do casal na Suíça. Pela legislação espanhola, ele pode apelar da sentença na Corte Constitucional. Cabe à corte de Mallorca decidir se Urdangarin deverá iniciar o cumprimento da pena imediatamente ou aguardar pelo resultado de um novo recurso.
Os casos de corrupção estão abalando políticos e figuras públicas na Espanha. Em caso recente, encerrado em maio com a prisão de dezenas de personalidades do alto-escalão do Partido Popular, resultou na cassação do mandato do então primeiro-ministro Mariano Rajoy, substituído pelo socialista Pedro Sánchez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados