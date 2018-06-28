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De rapel

Super-heróis limpam janelas de hospital infantil e divertem crianças

De rapel, eles apareceram nas janelas e brincaram com os pacientes enquanto faziam o serviço

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 15:05
Grupo costuma fazer a visita anualmente ao hospital Crédito: Reprodução/Facebook
Alguns super-heróis deixaram um pouco de lado a missão de salvar o mundo para contribuir com outra causa importante: levar alegria aos pequenos pacientes de um hospital na cidade de Des Moines, em Iowa, nos Estados Unidos.
Trata-se da terceira visita anual que o grupo faz ao Blank Children's Hospital, voluntariamente, com a equipe da Larry's Window Cleaning Service, empresa que presta serviços de limpeza e restauração.
De rapel, os heróis chegaram às janelas vestidos de Homem-Aranha, Batman, Capitão América e Lanterna Verde. Enquanto limpavam os vidros, brincavam com as crianças de dentro do prédio - e com pais, familiares e equipe do hospital.
"É mais do que limpar janelas. Há muitas crianças que chamam o Blank de casa. Elas podem ver super-heróis pelas janelas delas", disse a porta-voz do hospital Amy Varcoe à ABC News.
"Eu vi os sorrisos nos rostos das crianças e a forma como reagiram assim que nos viram. É realmente para elas, então é maravilhoso", disse Jessie Howard, que neste ano entrou para o time como Flash.
Na página no Facebook do hospital, a equipe fez uma transmissão ao vivo para registrar o momento que os heróis chegam às janelas pelo lado de fora.
A companhia de limpeza publicou outras imagens na rede social:

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