Sri Lanka volta a impedir compra de bebidas alcoólicas por mulheres

Tipos de cerveja artesanal Crédito: Reprodução

O presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, voltou a impedir, neste domingo, a compra de bebidas alcoólicas por mulheres, dias após o ministro das Finanças, Mangala Samaraweera, ter retirado a proibição, que estava em voga no país desde 1979.

 A partir de amanhã (segunda-feira), a decisão do ministro rescindida  afirmou o escritório de Sirisena em um comunicado.

O presidente disse ainda que o status quo será restaurado, mas não ofereceu mais explicações.

De acordo com Samaraweera, a tentativa de revogar a lei criada há 39 anos foi um esforço de derrubar leis sexistas dos estatutos.

 A ideia era restaurar neutralidade por gênero  disse o porta-voz do ministro, Ali Hassen.

No entanto, a ordem da última semana de flexibilizar a lei sobre a compra de álcool causou uma reação em alguns grupos da população de maioria budista, composta por 21 milhões de pessoas.

O Movimento Nacional da Proteção dos Direitos dos Consumidores acusou o ministro das Finanças de encorajar o consumo de bebidas alcoólicas, e reivindicaram uma intervenção de Sirisena para voltar atrás com as restrições.

Entre as alterações estabelecidas por Samaraweera estavam as permissões de bares e pubs ficarem abertos por mais tempo e de mulheres poderem trabalhar em tais locais. O gabinete do presidente, porém, informou ter reduzido o período de funcionamento desses empreendimentos. Não ficou claro, pelo comunicado emitido, se as mulheres poderão trabalhar nos estabelecimentos em que há comercialização de álcool.

A lei que impede as mulheres de consumirem bebidas alcoólicas foi criada em 1979 para atender demandas dos budistas conservadores, segundo o ministro das Finanças.