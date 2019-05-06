Sri Lanka bloqueia redes sociais após confronto entre religiosos

Atentado em igrejas no Sri Lanka Crédito: Twitter | @LucaxLunardi | Arquivo

Sri Lanka baniu novamente as redes sociais neste domingo (5). A proibição foi um esforço para impedir a disseminação de rumores após um episódio de violência entre muçulmanos e cristãos em Negombo, na costa oeste do país. A cidade foi palco de um dos ataques suicidas no Domingo de Páscoa. O governo dobaniu novamente as redes sociais neste domingo (5). A proibição foi um esforço para impedir a disseminação de rumores após um episódio de violência entre muçulmanos e cristãos em Negombo, na costa oeste do país. A cidade foi palco de um dos ataques suicidas no Domingo de Páscoa.

O governo havia bloqueado preventivamente Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube e Snapchat logo após os atentados que mataram 275 , em 21 de abril. Os atentados aumentaram o temor de que muçulmanos sejam alvo de violência.

Um toque de recolher foi imposto pela polícia na área de Negombo até às 7h, horário local. As autoridades investigam os confrontos, o primeiro entre muçulmanos e cristãos desde os ataques. O país tem histórico de conflitos étnico-religiosos.