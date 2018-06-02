Socialista Pedro Sánchez toma posse como presidente do governo da Espanha

MADRI - O líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, tomou posse como presidente do governo da Espanha neste sábado, um dia após vencer uma uma moção de censura histórica, que removeu o conservador Mariano Rajoy, do Partido Popular, do cargo.

"Prometo por minha consciência e honra cumprir fielmente as obrigações do cargo de presidente do governo com lealdade ao rei e guardar a Constituição como norma fundamental do Estado", afirmou o novo presidente, com uma das mãos sobre a Constituição, informa a AFP.

Um aspecto chamou a atenção na cerimônia de posse, que contou com a presença de seu antecessor, o destituído Mariano Rajoy. Pela primeira vez, desde a redemocratização em 1977, o novo presidente fez o juramento sem símbolos religiosos, nem Bíblia, nem crucifixos.

Nos próximos dias, Sánchez deve anunciar a composição de seu governo, que não será fácil. Com apenas 84 deputados de seu partido, o socialista enfrentará um Parlamento dominado pelo Partido Popular, que agora se move para a oposição.

Um de seus maiores desafios será resolver, ou ao menos tentar resolver, a crise com a região da Catalunha, que renovou seu gabinete também neste sábado, coincidindo com a deposição de Rajoy e a posse de Sánchez.