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Espanha

Socialista Pedro Sánchez toma posse como presidente do governo da Espanha

Ele assumiu após vencer uma uma moção de censura histórica que removeu o conservador Mariano Rajoy do cargo

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 11:22
MADRI - O líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, tomou posse como presidente do governo da Espanha neste sábado, um dia após vencer uma uma moção de censura histórica, que removeu o conservador Mariano Rajoy, do Partido Popular, do cargo.
"Prometo por minha consciência e honra cumprir fielmente as obrigações do cargo de presidente do governo com lealdade ao rei e guardar a Constituição como norma fundamental do Estado", afirmou o novo presidente, com uma das mãos sobre a Constituição, informa a AFP.
Um aspecto chamou a atenção na cerimônia de posse, que contou com a presença de seu antecessor, o destituído Mariano Rajoy. Pela primeira vez, desde a redemocratização em 1977, o novo presidente fez o juramento sem símbolos religiosos, nem Bíblia, nem crucifixos.
Nos próximos dias, Sánchez deve anunciar a composição de seu governo, que não será fácil. Com apenas 84 deputados de seu partido, o socialista enfrentará um Parlamento dominado pelo Partido Popular, que agora se move para a oposição.
Um de seus maiores desafios será resolver, ou ao menos tentar resolver, a crise com a região da Catalunha, que renovou seu gabinete também neste sábado, coincidindo com a deposição de Rajoy e a posse de Sánchez.
Para governar, o novo presidente terá que manter o apoio do Podemos, de extrema esquerda, e de partidos menores. Mesmo assim, ele terá a menor maioria desde a redemocratização. Sua intenção é se manter no cargo até 2020, quando o país terá nova eleição parlamentar.

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