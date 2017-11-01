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Tragédia

Sobreviventes de massacre em Las Vegas morrem em acidente de carro

Dennis e Lorraine Carver bateram com o carro 15 dias após ataque

Publicado em 31 de Outubro de 2017 às 23:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2017 às 23:20
Casal sobrevivente de massacre em Las Vegas morre em acidente de carro Crédito: Reprodução/Facebook
Um casal do estado americano da Califórnia que sobreviveu ao ataque a tiros em Las Vegas morreu duas semanas após o massacre em um acidente de carro. Dennis e Lorraine Carver morreram, no último dia 16, depois que o carro em que eles estavam colidiu contra um portão de metal e pegou fogo, próximo à cidade onde eles moravam, no condado de Riverside.
No massacre durante o festival de música coutry em Las Vegas, Carver pulou em cima da mulher para protegê-la dos tiros. Os dois conseguiram fugir do local do ataque e não ficaram feridos. Brooke Carver, filha do casal de 20 anos, disse que os pais ficaram mais apaixonados nas semanas após o atentado. Eles eram casados há 22 anos.
Após atentado, Dennis comprou rosas para a mulher Crédito: Reprodução/Facebook
"Era esse o tipo de amor que eles sentiam um pelo outro, um amor altruísta. As duas últimas semanas de vida deles foram vividas intensamente", disse Brooke ao "Las Vegas Review-Journal.
Lorraine publicou no Facebook uma foto do buquê de rosas que recebeu do marido dias após os dois sobreviverem ao ataque em Las Vegas.
"Eu tenho o marido mais incrível. Além dele ter escoltado o meu corpo durante o tiroteio em Las Vegas e me levado para um local seguro, ele me mandou flores hoje. Sou abençoada", escreveu ela quatro dias após ter sobrevivido ao massacre.
O massacre, em 1 de outubro, deixou 59 mortos e mais de 500 feridos. Ao fim do Festival Route 91 Harvest, o americano Stephen Paddock, 64 anos, abriu fogo contra a multidão que acompanhava o show do cantor country Jason Aldean.
 

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