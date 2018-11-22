Sobe para 83 número de mortos em incêndios na Califórnia

Até o momento, o maior incêndio (em área afetada) da história da Califórnia era o Thomas, que em dezembro de 2017 destruiu 1.140 km², quase a área de Los Angeles (1.300 km²) Crédito: Noah Berger / AP

As autoridades dos Estados Unidos (EUA) informaram nesta quarta-feira (21) que encontraram mais dois corpos na área arrasada pelo incêndio que começou há duas semanas na Califórnia e que, de acordo com novo balanço, já matou 83 pessoas.

Por sua vez, o número de desaparecidos no conhecido como "Camp Fire" caiu para 563, 136 a menos que ontem e quase a metade que no início da semana, de acordo com o Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia.

Os bombeiros controlaram, até o momento, 85% do incêndio, que atingiu 62.052 hectares e é o mais catastrófico da história do estado em número de mortes.

O incêndio começou no último dia 8 de novembro e, em poucas horas, arrasou totalmente a cidade de Paradise, de 26 mil habitantes.

Além disso, as chamas destruíram 13.500 imóveis, 500 lojas e ainda ameaçam 5.100 estruturas.