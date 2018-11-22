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Catástrofe

Sobe para 83 número de mortos em incêndios na Califórnia

Os bombeiros controlaram, até o momento, 85% do incêndio, que atingiu 62.052 hectares e é o mais catastrófico da história do estado em número de mortes

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 10:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 10:50
Até o momento, o maior incêndio (em área afetada) da história da Califórnia era o Thomas, que em dezembro de 2017 destruiu 1.140 km², quase a área de Los Angeles (1.300 km²) Crédito: Noah Berger / AP
As autoridades dos Estados Unidos (EUA) informaram nesta quarta-feira (21) que encontraram mais dois corpos na área arrasada pelo incêndio que começou há duas semanas na Califórnia e que, de acordo com novo balanço, já matou 83 pessoas.
Por sua vez, o número de desaparecidos no conhecido como "Camp Fire" caiu para 563, 136 a menos que ontem e quase a metade que no início da semana, de acordo com o Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia.
Os bombeiros controlaram, até o momento, 85% do incêndio, que atingiu 62.052 hectares e é o mais catastrófico da história do estado em número de mortes.
O incêndio começou no último dia 8 de novembro e, em poucas horas, arrasou totalmente a cidade de Paradise, de 26 mil habitantes.
Além disso, as chamas destruíram 13.500 imóveis, 500 lojas e ainda ameaçam 5.100 estruturas.
O presidente dos EUA, Donald Trump, que visitou a área queimada no sábado (17), pediu ontem ao Congresso que tome medidas que "melhorem a gestão florestal e ajudem a prevenir incêndios", o que, segundo o governante, "poria fim à constante devastação que ocorre na Califórnia".

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