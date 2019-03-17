Sobe para 50 o número de vítimas no massacre na Nova Zelândia

Região da mesquita Masjid Al Noor, em Christchurch, na Nova Zelândia Crédito: (Foto: Arquivo Pessoal)

Sobe para 50 o número de pessoas mortas nos ataques a duas mesquitas na Nova Zelândia, na última sexta-feira (15). A informação foi divulgada pela polícia do país.

O ato de violência que aconteceu nas duas mesquitas em Chrischurch foi realizado pelo atirador australiano Brenton Harrison Tarrant, 28. No mesmo dia dos ataques ele foi detido e denunciado por homicídio, mas ele pode ser acusado de outros crimes.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou que entre as vítimas há crianças pequenas e pessoas de várias nacionalidades. Turquia, Malásia, Paquistão, Arábia Saudita e Indonésia foram os países citados por ela.





Segundo informações do jornal New Zealand Herald, ao menos 25 vítimas -entre três anos de idade a 71- foram identificadas.