Sobe para 50 o número de vítimas no massacre na Nova Zelândia

Sobe para 50 o número de pessoas mortas nos ataques a duas mesquitas na Nova Zelândia, na última sexta-feira (15). A informação foi divulgada pela polícia do país.
O ato de violência que aconteceu nas duas mesquitas em Chrischurch foi realizado pelo atirador australiano Brenton Harrison Tarrant, 28. No mesmo dia dos ataques ele foi detido e denunciado por homicídio, mas ele pode ser acusado de outros crimes.
A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou que entre as vítimas há crianças pequenas e pessoas de várias nacionalidades. Turquia, Malásia, Paquistão, Arábia Saudita e Indonésia foram os países citados por ela.
Segundo informações do jornal New Zealand Herald, ao menos 25 vítimas -entre três anos de idade a 71- foram identificadas.
As forças policiais da Nova Zelândia realizam, desde a sexta, um patrulhamento em todas as mesquitas do país.