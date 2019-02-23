Shows simultâneos ilustram disputa de poder na Venezuela

O show Venezuela Aid Live é apoiado pelo líder da oposição Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por quase 50 países Crédito: Reproução/Instagram

Dois shows simultâneos marcam nesta sexta-feira (22) uma nova disputa pelo poder na Venezuela , antes da arriscada aposta da oposição de conseguir a entrada de ajuda humanitária no país, apesar do bloqueio do governo de Nicolás Maduro

Desde o início da manhã milhares de pessoas se reuniram em Cúcuta, cidade colombiana na fronteira com a Venezuela, para assistir ao concerto Venezuela Aid Live. A informação foi transmitida por uma rádio local, através de sua conta oficial na rede social Twitter. A mídia apontou que a maioria das pessoas que fizeram fila desde a madrugada é venezuelana.

O show começou às 10h (horário local; meio-dia em Brasília). A organização informou que pelo menos 1.500 funcionários fariam a segurança.

O evento foi organizado pelo bilionário britânico Richard Branson e conta com a participação de 35 artistas.

O objetivo é arrecadar US$ 100 milhões para a Venezuela, que enfrenta uma intensa crise, que inclui escassez de produtos básicos e hiperinflação.

"O que já foi o país mais rico da América Latina é agora o mais pobre, e isso é inaceitável. Façamos de hoje um dia de esperança para toda a Venezuela", disse Branson no palco.

Os organizadores esperam a presença ao menos 250 mil pessoas. "Será um dia mágico", acrescentou o magnata em coletiva de imprensa prévia.

Do lado venezuelano, operários e soldados também montavam um palco, com grande dispositivo militar, para o concerto chavista, do qual foram divulgados apenas os lemas: "Para a guerra, nada" e "Hands off Venezuela" (Tirem as mãos da Venezuela).

A lista de artistas que defenderão a mensagem do chavismo é incerta, assim como a presença de Maduro. Willie González, muito famoso nos anos 1980, rejeitou o convite do ditador venezuelano para se apresentar.

O show Venezuela Aid Live é apoiado pelo líder da oposição Juan Guaidó , reconhecido como presidente interino da Venezuela por quase 50 países. O encerramento do evento deve ter as presenças dos presidentes da Colômbia, Iván Duque, do Chile, Sebastián Piñera, e do Paraguai, Mario Abdo.

Branson caminhou pela ponte internacional Tienditas e viu o bloqueio realizado pelos militares venezuelanos. É por esse local que, no sábado (23), os opositores de Maduro e o governo colombiano pretendem levar 10 caminhões carregados de alimentos, kits de higiene e remédios enviados pelos EUA, a pedido de Guaidó para aliviar a crise.