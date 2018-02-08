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Contaminação

Shopping é autuado por obra irregular que contaminava jacarés

Aterramento ilegal do Station Mall foi alvo de operação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 20:57

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 20:57

"Ali é um habitat dos jacarés que estava sendo degradado por causa de uma obra irregular", afirmou o Chefe de Investigação Crédito: Beto Morais
Nesta quinta (8), a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) atuou quatro pessoas, acusados de serem responsáveis por uma obra irregular num terreno ao lado do empreendimento Station Mall, no Rio de Janeiro.
Após receberem denúncias, os policiais verificaram que um aterramento estava sendo feito sem as devidas licenças, e por consequência os jacarés que vivem na lagoa a poucos metros do local estavam sendo contaminados.
O Station Mall fica na Avenida Ayrton Senna, numa área de terreno pantanoso, o que seria a motivação para o aterro. O problema, segundo o Chefe de Investigação da DPMA, Fernando Mousse, é que não havia as licenças ambiental e de obras. "Ali é um habitat dos jacarés que estava sendo degradado por causa de uma obra irregular", afirmou Mousse.
No início do dia, circularam vídeos na internet em que apareciam os jacarés, no meio de uma água contaminada. Foram autuados dois donos das oficinas mecânica do shopping, uma de carro e outra de moto, além do administrador e do engenheiro do Station Mall. Eles foram enquadrados no artigo 60 da lei 9605/98, de crimes ambientais.
Segundo Mousse, também será investigado o lançamento irregular de resíduos na Lagoa de Jacarepaguá, bem como a degradação da faixa marginal de área de proteção ambiental. "Hoje foi visto que o esgoto das lojas é lançado diretamente na lagoa, contaminando os jacarés", disse o chefe de investigação.
A denúncia também chegou ao ambientalista Mario Moscatelli, que criticou o empreendimento. "É um descaso total; crime ambiental na cara de todos. O Station Mall aterrando e jogando lixo de obra, operando geradores no lago onde se encontra uma pequena população de jacaré de papo amarelo", concluiu.

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