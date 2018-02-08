Shopping é autuado por obra irregular que contaminava jacarés

"Ali é um habitat dos jacarés que estava sendo degradado por causa de uma obra irregular", afirmou o Chefe de Investigação Crédito: Beto Morais

Nesta quinta (8), a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) atuou quatro pessoas, acusados de serem responsáveis por uma obra irregular num terreno ao lado do empreendimento Station Mall, no Rio de Janeiro.

Após receberem denúncias, os policiais verificaram que um aterramento estava sendo feito sem as devidas licenças, e por consequência os jacarés que vivem na lagoa a poucos metros do local estavam sendo contaminados.

O Station Mall fica na Avenida Ayrton Senna, numa área de terreno pantanoso, o que seria a motivação para o aterro. O problema, segundo o Chefe de Investigação da DPMA, Fernando Mousse, é que não havia as licenças ambiental e de obras. "Ali é um habitat dos jacarés que estava sendo degradado por causa de uma obra irregular", afirmou Mousse.

No início do dia, circularam vídeos na internet em que apareciam os jacarés, no meio de uma água contaminada. Foram autuados dois donos das oficinas mecânica do shopping, uma de carro e outra de moto, além do administrador e do engenheiro do Station Mall. Eles foram enquadrados no artigo 60 da lei 9605/98, de crimes ambientais.

Segundo Mousse, também será investigado o lançamento irregular de resíduos na Lagoa de Jacarepaguá, bem como a degradação da faixa marginal de área de proteção ambiental. "Hoje foi visto que o esgoto das lojas é lançado diretamente na lagoa, contaminando os jacarés", disse o chefe de investigação.