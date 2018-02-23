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Quase R$ 80 mil

Sex shop da Espanha que tinha produtos banhados a ouro é roubada

Criminoso furtou cerca de R$ 80 mil em produtos da loja em Barcelona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 14:38

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 14:38

Homem invadiu loja de brinquedos eróticos durante a noite e roubou os produtos mais caros Crédito: Pixabay
Um homem assaltou uma loja de brinquedos eróticos em Barcelona, na Espanha, há alguns dias. Porém não eram produtos comuns: os objetos sexuais eram banhados a ouro. Segundo o proprietário da loja, o prejuízo estimado é de quase 20 mil euros, ou quase R$ 80 mil.
As imagens das câmeras de segurança mostraram que o criminoso não tinha ferramentas para abrir a estante em que estavam os brinquedos de ouro e, por isso, ele usou um massageador para quebrar o vidro do móvel e pegar os objetos.
O caso aconteceu no último dia 20, mas foi revelado apenas nesta sexta-feira, 23, para não atrapalhar as investigações. Segundo o proprietário da loja, o ladrão conhecia bem o ambiente porque foi diretamente no local em que estavam os produtos mais caros.

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