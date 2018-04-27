Sete crianças são mortas e 19 são feridas após saírem de escola

Um homem matou sete crianças e deixou outras 19 feridas na China nesta sexta-feira. Ele teria usado um objeto perfurante, segundo informações preliminares. O ataque aconteceu do lado de fora de uma escola em Shaanxi.

"Às 18h10 (horário local) de 27 de abril, um suspeito atacou estudantes que deixavam a escola secundária número 3 no condado de Mizhi (na província de Shaanxi), ferindo 19 estudantes, dos quais 7 foram mortos pelos ferimentos. O suspeito está sob custódia. Os estudantes feridos estão sendo tratados", diz o comunicado divulgado por um órgão oficial do condado de Mizhi publicado em sua conta oficial do Weibo, uma rede social chinesa semelhante ao Twitter.