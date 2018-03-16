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Tragédia

Sete americanos morrem após queda de helicóptero militar no Iraque

Equipe não estava em combate no momento do acidente

Publicado em 16 de Março de 2018 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 12:03
Um helicóptero do Exército dos Estados Unidos caiu no Iraque nesta quinta-feira, matando as sete pessoas que estavam abordo, informou um oficial à rede americana "CNN" nesta sexta-feira. A equipe não estava em uma missão de combate no momento do acidente.
Dois oficiais afirmaram à "Reuters", na condição de anonimato, e citando relatórios iniciais, que a aeronave era um helicóptero HH-60 Pave Hawk e que caiu perto de al-Qaim, uma cidade na província de Anbar, nas proximidades da fronteira com a Síria.
O Comando Central dos EUA afirmou em um comunicado que as vítimas eram americanos em serviço. Ainda não há informações sobre o que provocou a queda do helicóptero, mas uma equipe que estava em outra aeronave afirmou que não havia um combate no momento em que eles caíram. Apesar disso, uma investigação foi lançada para averiguar a causa do acidente.
Segundo o governo americano, há 5,2 mil tropas no Iraque que fazem parte de uma aliança para combater integrantes do Estado Islâmico.

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