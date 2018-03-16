Sete americanos morrem após queda de helicóptero militar no Iraque

Um helicóptero do Exército dos Estados Unidos caiu no Iraque nesta quinta-feira, matando as sete pessoas que estavam abordo, informou um oficial à rede americana "CNN" nesta sexta-feira. A equipe não estava em uma missão de combate no momento do acidente.

Dois oficiais afirmaram à "Reuters", na condição de anonimato, e citando relatórios iniciais, que a aeronave era um helicóptero HH-60 Pave Hawk e que caiu perto de al-Qaim, uma cidade na província de Anbar, nas proximidades da fronteira com a Síria.

O Comando Central dos EUA afirmou em um comunicado que as vítimas eram americanos em serviço. Ainda não há informações sobre o que provocou a queda do helicóptero, mas uma equipe que estava em outra aeronave afirmou que não havia um combate no momento em que eles caíram. Apesar disso, uma investigação foi lançada para averiguar a causa do acidente.