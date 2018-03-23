Sequestrador em Trèbes pede liberdade de autor de atentado de Paris

Local da operação policial após relatos de tiros Crédito: Google Maps/Reprodução

A polícia francesa lida com uma situação complexa na manhã desta sexta-feira. Um homem fez ao menos oito reféns em um supermercado na cidade de Trèbes, a 15 minutos de Carcassone. Em troca da liberdade das vítimas, o suspeito pediu a liberdade de Salah Abdeslam, único sobrevivente entre os autores dos atentados reivindicados pelo Estado Islâmico em 13 de novembro de 2015 em Paris, informou a emissora BFM TV. O criminoso está preso na Bélgica, e foi o líder da célular terrorista que planejou ataques coordenados na capital francesa que deixaram 130 mortos.

Houve registro de tiroteio no mercado Super U, e pelo menos duas pessoas foram mortas, segundo a polícia francesa. A emissora "LCI TV" informou que 12 pessoas ficaram feridas. Com base em informações prelimilares da investigação, o "La Depeche" informa que o açougueiro da loja foi morto.

De acordo com o prefeito de Trèbes, Eric Ménassi, duas pessoas foram baleadas. Ele disse à emissora "LCI TV" que o atirador disse ser ligado ao Estado Islâmico e entrou no edifício gritando "Allahu Akbar" (Alá é grande), vou matar todos vocês". Anteriormente, à "BFM TV", Ménassi afirmou que o homem estava sozinho com um policial no supermercado e que alguns reféns foram liberados. No entanto, duas vítimas permanecem dentro da loja.

O suspeito se entrincheirou no estabelecimento por volta das 11h (7h no horário de Brasília) e abriu fogo contra um segurança da Companhia Republicana de Segurança (CRS), de acordo com o jornal local "La Depeche". Além da arma, ele portava uma faca e granadas.

De acordo com o jornal "L'indépendant", as autoridades descobriram que o atirador é de nacionalidade marroquina e tem cerca de trinta anos após analisarem a placa de seu veículo.Ele já era conhecido pelos serviços de inteligência por suas ligações com o islamismo radical.

As pessoas que conseguiram deixar o Super U quando o suspeito adentrou no local, estão recebendo atendimento psicológico. Os reféns deixaram o supermercado, segundo fontes próximas à investigação. Alguns deles chegaram a se esconder em refrigeradores do estabelecimento.

CARRO ENCONTRADO NO ESTACIONAMENTO

Mais cedo, segundo o sindicato da polícia Unsa, um grupo da CRS estava voltando de uma corrida em Carcassonne, quando um homem dentro de um carro que acompanhava os agentes sacou uma arma e disparou cinco vezes. Um dos seguranças teria sido ferido no ombro. Seu estado não é grave. A polícia disse que o veículo foi encontrado no estacionamento do supermercado em Trèbes, o que indica que pode haver ligação entre os dois episódios.

A página no Facebook "La vie à Trèbes" publicou imagens que mostram a movimentação policial nas proximidades do supermercado.

INVESTIGAÇÃO ANTITERRORISTA

O departamento antiterrorista do Ministério Público de Paris assumiu uma investigação sobre o episódio. Para o primeiro ministro, Édouard Philippe, "tudo leva a crer que seja um ato terrorista".

Há uma equipe de 80 bombeiros e profissionais médicos no local. Três helicópteros foram mobilizados, além do pelotão de vigilância e intervenção da Guarda Nacional de Sabre.

A prefeitura do departamento de Aude, em Languedoc-Roussillon afirmou, no Twitter, que a região do supermercado está interditada. O Ministério do Interior disse para cidadãos evitarem a região e esperar informações de segurança. O titular da pasta, Gérard Collombe, anunciou que partiu imediatamente ao local assim que fizer uma videoconferência com as forças de segurança.