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Ataque em supermercado

Sequestrador em Trèbes pede liberdade de autor de atentado de Paris

Com reféns, tiroteio em mercado no Sul da França deixa dois mortos

Publicado em 23 de Março de 2018 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 12:56
Local da operação policial após relatos de tiros Crédito: Google Maps/Reprodução
A polícia francesa lida com uma situação complexa na manhã desta sexta-feira. Um homem fez ao menos oito reféns em um supermercado na cidade de Trèbes, a 15 minutos de Carcassone. Em troca da liberdade das vítimas, o suspeito pediu a liberdade de Salah Abdeslam, único sobrevivente entre os autores dos atentados reivindicados pelo Estado Islâmico em 13 de novembro de 2015 em Paris, informou a emissora BFM TV. O criminoso está preso na Bélgica, e foi o líder da célular terrorista que planejou ataques coordenados na capital francesa que deixaram 130 mortos.
Houve registro de tiroteio no mercado Super U, e pelo menos duas pessoas foram mortas, segundo a polícia francesa. A emissora "LCI TV" informou que 12 pessoas ficaram feridas. Com base em informações prelimilares da investigação, o "La Depeche" informa que o açougueiro da loja foi morto.
De acordo com o prefeito de Trèbes, Eric Ménassi, duas pessoas foram baleadas. Ele disse à emissora "LCI TV" que o atirador disse ser ligado ao Estado Islâmico e entrou no edifício gritando "Allahu Akbar" (Alá é grande), vou matar todos vocês". Anteriormente, à "BFM TV", Ménassi afirmou que o homem estava sozinho com um policial no supermercado e que alguns reféns foram liberados. No entanto, duas vítimas permanecem dentro da loja.
O suspeito se entrincheirou no estabelecimento por volta das 11h (7h no horário de Brasília) e abriu fogo contra um segurança da Companhia Republicana de Segurança (CRS), de acordo com o jornal local "La Depeche". Além da arma, ele portava uma faca e granadas.
De acordo com o jornal "L'indépendant", as autoridades descobriram que o atirador é de nacionalidade marroquina e tem cerca de trinta anos após analisarem a placa de seu veículo.Ele já era conhecido pelos serviços de inteligência por suas ligações com o islamismo radical.
As pessoas que conseguiram deixar o Super U quando o suspeito adentrou no local, estão recebendo atendimento psicológico. Os reféns deixaram o supermercado, segundo fontes próximas à investigação. Alguns deles chegaram a se esconder em refrigeradores do estabelecimento.
CARRO ENCONTRADO NO ESTACIONAMENTO
Mais cedo, segundo o sindicato da polícia Unsa, um grupo da CRS estava voltando de uma corrida em Carcassonne, quando um homem dentro de um carro que acompanhava os agentes sacou uma arma e disparou cinco vezes. Um dos seguranças teria sido ferido no ombro. Seu estado não é grave. A polícia disse que o veículo foi encontrado no estacionamento do supermercado em Trèbes, o que indica que pode haver ligação entre os dois episódios.
A página no Facebook "La vie à Trèbes" publicou imagens que mostram a movimentação policial nas proximidades do supermercado.
INVESTIGAÇÃO ANTITERRORISTA
O departamento antiterrorista do Ministério Público de Paris assumiu uma investigação sobre o episódio. Para o primeiro ministro, Édouard Philippe, "tudo leva a crer que seja um ato terrorista".
Há uma equipe de 80 bombeiros e profissionais médicos no local. Três helicópteros foram mobilizados, além do pelotão de vigilância e intervenção da Guarda Nacional de Sabre.
A prefeitura do departamento de Aude, em Languedoc-Roussillon afirmou, no Twitter, que a região do supermercado está interditada. O Ministério do Interior disse para cidadãos evitarem a região e esperar informações de segurança. O titular da pasta, Gérard Collombe, anunciou que partiu imediatamente ao local assim que fizer uma videoconferência com as forças de segurança.
 

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