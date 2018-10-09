Separada da avó, imigrante de 2 anos teve que ir ao tribunal sozinha

Fernanda Jacqueline Davila em Honduras antes de ser levada pela avó para os Estados Unidos Crédito: HANDOUT / NYT

A menor criança a comparecer perante o tribunal federal de imigração nº 14 era tão pequena que precisou ser levantada para subir na sua cadeira. Até mesmo a juiza, em suas vestes pretas, suspirou um suave ah... ao vê-la.

Os pés dela saíam do banco em pequenos tênis de cor cinza, e as pernas eram curtas demais para ultrapassar o assento. Seus punhos estavam enfiados sob os joelhos. Assim que o assistente social que a ajudou a se sentar se virou para sair, ela soltou um gemido que se transformou em um uivo fino, seu rosto amassado e uma represa que explodiu em lágrimas.

A menina, Fernanda Jacqueline Davila, tinha 2 anos: vida breve, longa jornada. O assistente social, um homem de ossos largos do abrigo que havia sido contratado para criá-la desde que ela foi tirada de sua avó na fronteira no fim de julho, era a única pessoa na sala que ela conhecera antes daquele dia.

 Quantos anos você tem?  perguntou a juíza, depois de fazer sinal para que o assistente social voltasse ao lado de Fernanda e as lágrimas pararam.  Você fala espanhol?

Um intérprete se inclinou em direção à criança e chamou sua atenção, repetindo as perguntas em espanhol. As tranças marrom-avermelhadas de Fernanda roçavam as costas da cadeira, mas ela permaneceu em silêncio, os olhos grandes.

 Ela está ... ela está balançando a cabeça  disse a juíza, olhando para baixo do banco através de óculos de aro preto.





Nesta tarde, no tribunal de imigração de Nova York, a juíza Randa Zagzoug teve cerca de 30 crianças para ouvir, com idades entre 2 e 17 anos. Fernanda foi a vigésima sexta.

Zagzoug iniciou o trabalho no tribunal em 2012, quando as crianças começaram a aparecer aos milhares na fronteira por conta própria, principalmente da América Central. Agora que os controles de imigração se endureceram, mais crianças do que nunca estão sob custódia do governo, por muito mais tempo do que nunca - as semanas se transformam em meses em abrigos que não foram feitos com a intenção de se transformarem em moradias.

Fernanda Jacqueline Davila com seus avós paternos ao lado do túmulo do seu pai, que morreu quatro meses antes do seu nascimento num acidente de carro Crédito: HANDOUT / NYT

Esses pequenos imigrantes estão presos por conta de várias forças: a determinação do governo Trump de desencorajar os imigrantes a tentarem atravessar a fronteira; o fluxo contínuo de crianças viajando sozinhas da América Central; os efeitos remanescentes da crise de separação familiar do primeiro semestre na fronteira; e uma nova política do governo que tornou muito mais difícil para os parentes reivindicarem crianças sob custódia federal.

No momento, os registros do governo incluem centenas de crianças em abrigos e programas temporários de adoção que foram tiradas de um adulto na fronteira  dos pais, dos avós ou de outros acompanhantes. Cerca de 13 mil crianças que vieram para os Estados Unidos sozinhas foram mantidas em abrigos sob contrato federal neste mês, superando em mais de cinco vezes o número de maio de 2017.

Tudo isso significa que há mais crianças aparecendo com mais frequência em tribunais federais de imigração como o de Zagzoug, em audiências que podem determinar se elas serão deportadas, reunidas com seus pais ou se lhes será concedido o asilo que seus pais querem desesperadamente para elas. Muitas vezes sentam-se nos tribunais sozinhas, desacompanhadas de qualquer parente e, às vezes, sem sequer um advogado.

Nestas circunstâncias, as crianças do tribunal 14 tiveram "sorte". Muitas foram autorizadas a ir para casa à noite para uma família adotiva temporária, embora voltassem ao abrigo durante o dia. E poderiam contar com advogados da Catholic Charities, que recebe financiamento de um grupo sem fins lucrativos para representar crianças imigrantes em abrigos da cidade de Nova York.

 Nós costumávamos apenas lidar com adolescentes  disse uma advogada, Jodi Ziesemer, ao levar as crianças ao 14º andar antes do início das audiências.  Agora eles são...

O olhar dela varreu o pequeno grupo. Fernanda estava segurando uma maçã verde com as duas mãos, de vez em quando dando uma mordida. Enquanto se moviam pelo corredor, seu assistente a pegou e a levou para a corte.

Em uma sala de espera impecavelmente iluminada, um colega de Ziesemer, Miguel Medrano, passou alguns minutos tentando preparar Fernanda para o tribunal. Ele se abaixou para falar com ela, perguntando seu nome e idade e se ela falava inglês ou espanhol. "Sim?", ele tentou fazê-la responder. Sem resposta. Ele balançou sua cabeça. "Bem, se ela não consegue, ela não consegue". Ele se virou para ela e tentou novamente em inglês. "Então, vamos ver o juiz", ele disse gentilmente. Sem resposta.

 Ela é muito tímida  o assistente social disse.

'Não quero que ela nos esqueça'

Até alguns meses atrás, a maioria das crianças nunca teriam ficado em um abrigo por tempo suficiente para acabarem sozinhas diante de um juiz. Mas o gargalo no processo de verificação de antecedentes significa ficar mais tempo sob custódia e a possibilidade de algumas crianças terem que ver um juiz várias vezes antes de serem entregues a sua mãe, tio ou primo. Os abrigos estão agora quase cheios  não porque mais crianças estão entrando no país, dizem os defensores da imigração, mas porque o governo impôs outro obstáculo à sua partida.

Uma vez liberadas, as crianças devem enfrentar um teste diferente e mais difícil: num tribunal de imigração, em algum lugar dos Estados Unidos, terão que argumentar que correspondem aos critérios de definição para requerentes de asilo ou serão deportadas. Em alguns casos, terão que testemunhar sobre o trauma que sofreram ou o perigo do qual fugiram.

As coisas eram mais simples para Fernanda, cuja família em Honduras queria que ela voltasse. Ela nasceu de uma mãe adolescente quatro meses depois que seu pai morreu em um acidente de carro e foi criada por seus avós paternos em um subúrbio da classe trabalhadora de Tegucigalpa, a capital hondurenha. Hector Enrique Lazo e Amada Vallecillos adoravam a neta. Ela era a única parte do filho que eles ainda tinham.

Mas em julho  inesperadamente, de acordo com Lazo  a avó materna de Fernanda, Nubia Archaga, a levou por terra até a fronteira dos EUA.

Nubia entregou-se à patrulha da fronteiriça com Fernanda nos braços, disse ela em entrevista. Mas na terceira manhã depois da chegada, Fernanda foi retirada do local onde as duas estavam sendo mantidas. A avó conta que ouviu a neta chorar e gritar mami, mami alguns momentos depois.

 Eu decidi trazê-la para que ela pudesse estar em um ambiente melhor e ter um futuro melhor  disse Archaga, entre soluços, dez dias após ter sido liberada da detenção.  Eu queria que a menina tivesse uma vida melhor.

De volta a Honduras, seus avós paternos ficaram perturbados. Lazo acusou Nubia de levar a criança porque ela acreditava que entrar nos Estados Unidos com uma criança pequena seria mais fácil. Depois de ligar para um número gratuito divulgado na televisão hondurenha para chegar às autoridades americanas, ele finalmente encontrou Fernanda. Mas, apesar de toda a papelada autenticada que ele enviara ao consulado e ao abrigo, todas as vezes em que conversava com um voluntário americano ele ainda não fazia ideia de quando veria a neta novamente.

 Só queremos que a garota volte ao nosso país. Estamos desesperados  disse Lazo.  Ela é tão bonitinha. Estou preocupado que ela seja entregue para adoção. Estamos sofrendo imensamente. Eu não quero que ela nos esqueça.