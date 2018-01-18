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Crítica

Senador republicano compara Trump a Stalin

Jeff Flake critica a retórica despótica, seus ataques contra a mídia, e diz que presidente inspirou Assad e Duterte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 10:23

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 10:23

Flake diz que sem uma fidelidade de princípios à verdade a democracia não durará Crédito: Reprodução/Web
O senador republicano Jeff Flake criticou nesta quarta-feira com veemência o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por seus reiterados ataques à imprensa, dizendo que ele adotou a linguagem despótica do ditador soviético Joseph Stalin e inspirou ditadores modernos.
Em uma rara crítica vinda de um republicano, Flake disse que o fato de Trump retratar a imprensa como inimiga do povo e de repetir as acusações de fake news foi imitado por regimes autoritários, como o dos presidentes da Síria, Bashar Assad, e das Filipinas, Rodrigo Duterte.
Já não podemos combinar os ataques à verdade com nosso silencioso consentimento. Já não podemos fazer vista grossa ou nos fazer de surdos a estes ataques contra nossas instituições, disse Flake em seu discurso no Senado sobre o silêncio da sua bancada sobre a atitude de Trump.
Um presidente americano que não pode ser criticado, que constantemente deve desviar, distorcer e distrair, que deve encontrar alguém a quem culpar, está traçando um caminho muito perigoso. E um Congresso que não atua como um controle sobre o presidente aumenta o perigo, insistiu o senador.
Flake também comparou os ataques de Trump aos veículos de imprensa com a retórica de Stalin e destacou as consequências de longo prazo, caso o presidente continue questionando fatos noticiados pela mídia. Sem verdade, nem uma fidelidade de princípios à verdade e aos fatos compartilhados, senhor presidente, nossa democracia não durará.
É um testemunho da condição de nossa democracia que o próprio presidente use palavras infamemente pronunciadas por Joseph Stalin para descrever seus inimigos, acrescentou o Flake  apenas dois senadores democratas aguardaram para escutar seu discurso completo.
Cabe apontar que a frase inimigo do povo, tão carregada de malícia, foi proibida por Nikita Kruchev, que disse ao Partido Comunista Soviético que a frase tinha sido introduzida por Stalin com o propósito de aniquilar essas pessoas que não estavam de acordo com o líder supremo, disse, em alusão aos comentários de Trump, que chamou a imprensa de inimiga do povo.
Reação. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, criticou Flake, dizendo que o ataque vinha de um senador que recentemente esteve defendendo o opressivo governo de Cuba. O republicano, senador pelo Arizona, foi um dos congressistas do partido que trabalhou mais de perto na aproximação diplomática com Havana durante o governo de Barack Obama.
Ele não está criticando o presidente porque é contra a opressão. Ele está criticando porque aparece terrivelmente mal nas pesquisas, acrescentou Sarah durante coletiva na Casa Branca. Flake, de 55 anos, disse em outubro que não buscaria a reeleição este ano por não concordar com a nova direção do partido.

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