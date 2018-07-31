Sem-teto é fotografado entregando currículos e recebe ofertas de emprego

David Casarez estava pedindo um emprego, quando foi fotografado por uma usuária do Twitter Crédito: Twitter / @jaysc0

O texano David Casarez, de 26 anos, possui três anos de experiência como desenvolvedor de software, mas saiu de sua terra natal e foi tentar a sorte em São Francisco, na Califórnia, em setembro do ano passado. Ele morava em uma van, mas como não conseguiu um emprego, acabou perdendo o veículo por não ter mais condições de pagar as prestações. Desde então, ele tem dormido em um parque local.

Entretanto, o jovem não desistiu e viu nas ruas uma oportunidade de conseguir um emprego. Cesarez fez uma placa com a frase "sem-teto e com sede pelo sucesso, pegue um currículo" e começou a distribuir currículos nos cruzamentos da cidade. A iniciativa deu resultado e, na última sexta-feira, 27, ele teve a sua história divulgada no Twitter pela internauta Jasmine Scofield.

A postagem viralizou e Casarez tem recebido diversas propostas de empresas de tecnologia. "Eu sabia que seria postado nas redes sociais, mas não imaginava que iria bombar", disse ao jornal local NBC Bay Area. "Estou tentando não pedir dinheiro, eu só quero uma oportunidade de trabalho. É tudo que peço", completou. Veja abaixo o pedido de Jasmine.

Jasmine escreveu no tweet: "eu vi este jovem homem desabrigado pedindo às pessoas que pegassem seu currículo em vez de pedir dinheiro. Se alguém do Vale do Silício puder ajudá-lo, seria incrível. Por favor, retuitem para que possamos ajudar o David!".