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Validação

Sem EUA e com temor de guerra comercial, 11 países assinam novo TPP

Tratado Integral e Progressivo de Associação Transpacífica será validado nesta quinta, 8, em meio a reclamações inclusive republicanas de tarifas de Trump

Publicado em 08 de Março de 2018 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 10:39
O governo brasileiro chegou a se reunir com a cúpula do comércio dos EUA antes de o presidente Donald Trump sobretaxar o aço Crédito: Divulgação/Embassy of Brazil in Washington, DC
Ao mesmo tempo em que aumenta o temor mundial em torno da tarifação das importações de aço e alumínio pelos Estados Unidos, 11 países das Américas, da Ásia e da Oceania vão validar nesta quinta-feira, 8, o Tratado Integral e Progressivo de Associação Transpacífica (CPTPP, em inglês).
O acordo substitui a Parceria Transpacífico (TPP), primeiro tratado internacional a ser atacado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, ainda em janeiro de 2017.
De lá para cá, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura e Vietnã fizeram quatro cúpulas para reformular o texto do TPP. Do documento original foram retirados 20 trechos, sendo 11 somente do capítulo de propriedade intelectual, mas a essência do acordo, que é o de manter os mercados abertos, está mantida.
Nesta quarta-feira, 7, chilenos saíram às ruas protestando contra a entrada do país no novo acordo.
O texto estabelece ainda níveis mínimos de proteção que cada país deve conceder à propriedade intelectual na área do novo TPP. O tratado entra em vigor em 60 dias.
De acordo com o governo do Chile, mediante a assinatura do acordo, os 11 países dão "um sinal contra o protecionismo e manifestam a convicção de que uma economia aberta é benéfica para todos".
O novo TPP abarca um mercado de 498 milhões de pessoas, que representa 13% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

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