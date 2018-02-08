Sem aulas e com transporte reduzido, Paris enfrenta nevascas

Estradas foram interditadas para circulação até que os serviços urbanos pudessem garantir um tráfego seguro Crédito: Reprodução | Twitter

As nevascas ocorridas na região de Paris nos últimos dias têm sido o tema dominante nas conversas entre os moradores, para o bem e para o mal. Os flocos caídos do céu transformaram o panorama da cidade, pintando belas e inusitadas paisagens em parques e tradicionais pontos turísticos.

Crianças não pouparam energia para criar bonecos de neve, e houve mesmo quem arriscasse descidas em esqui e snowboard em pistas improvisadas nas ladeiras do bairro de Montmartre. Mas, além de seu aspecto lúdico, a neve também tem causado transtornos para a população e turistas desavisados.

Desde 2003, Paris e seus arredores não viam uma tempestade de neve tão intensa e duradoura, alcançando esta semana até 20 centímetros de espessura em certas localidades. Os transportes foram um dos setores mais afetados. Vias de acesso à capital francesa registraram engarrafamentos de até 700 quilômetros de extensão, deixando carros e caminhões bloqueados por horas ou mesmo por uma noite inteira.

Estradas foram interditadas para circulação até que os serviços urbanos pudessem garantir um tráfego seguro. Segundo o governo, a França possui cerca de 750 veículos limpa-neve, praticamente o mesmo número existente somente na cidade Nova York. O ministro do Interior, Gérard Collomb, descartou, no entanto, novos investimentos na área, justificando que as máquinas são usadas com maior necessidade na região muito raramente.

As autoridades recomendaram que os motoristas mantivessem seus carros na garagem, mas os transportes públicos também sofreram com o mau tempo. A circulação de ônibus na capital começou a voltar ao normal nesta quinta-feira (8), com mais de 80% das linhas em funcionamento.

Os trens regionais de grande velocidade (TGV) ainda funcionam em regime parcial e com atrasos por causa das condições climáticas, mas também por motivos colaterais: devido às dificuldades de circulação urbana, muitos condutores não conseguiam chegar em tempo às estações para iniciar a jornada de trabalho.

Escolas aconselharam aos pais que mantivessem os filhos em casa até que a situação melhore. Colégios tiveram problemas, inclusive, para assegurar provisões para suas cantinas. Em outros locais, os efeitos foram maiores: falta de eletricidade e de calefação. No rastro da neve, o gelo formado nas calçadas e ruas atrapalhou a circulação de pedestres e o tráfego de veículos. A prefeitura de Paris organizou a distribuição de sal para os moradores, para ser jogado no leito das vias e facilitar o derretimento do gelo.