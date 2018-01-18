Selfie publicado no Facebook identifica assassina de jovem no Canadá

Em selfie, Cheyenne Rose Antoine veste o cinto encontrado ao lado do corpo de sua melhor amiga, Brittney Gargol Crédito: Reprodução/Facebook

Uma jovem canadense foi condenada por matar uma amiga após a polícia descobrir que a arma usada no crime  um cinto  aparecia num selfie publicado no Facebook, informa a BBC. Cheyenne Rose Antoine, de 21 anos, foi condenada a sete anos de prisão pelo homicídio culposo de sua melhor amiga, Brittney Gargol, que tinha 18 anos quando foi morta, em março de 2015.

O corpo de Brittney foi encontrado numa estrada na manhã do dia 25 de março em Saskatoon, na província de Saskatchewan. Ao lado da jovem estava um cinto, usado como arma de estrangulamento. Em depoimento à polícia, Cheyenne contou que as duas haviam saído juntas na noite anterior de uma festa em casa para um bar e que Brittney havia deixado o local com um homem não identificado.

No Facebook, Cheyenne publicou um selfie com a amiga, dizendo: Onde você está? Não ouvi notícias de vocês. Espero que tenha chegado em casa em segurança. Mas a fotografia, tirada poucas horas antes do assassinato, mostrava Cheyenne usando o cinto encontrado ao lado do corpo da amiga.

Questionada pela polícia, Cheyenne confessou o homicídio. Ela contou que as duas estavam bêbadas quando começaram a discutir e ela acabou estrangulando a melhor amiga. Contudo, disse não se lembrar exatamente dos eventos.

Eu nunca irei me perdoar, disse a jovem em comunicado lido por seu advogado. Nada que eu dizer ou fizer vai trazê-la de volta. Eu sinto muito... Isso nunca deveria ter acontecido.

Pela demonstração de remorso, o júri decidiu pela condenação por homicídio culposo, com pena de sete anos de prisão, em vez de assassinato em segundo grau que a promotoria pedia.