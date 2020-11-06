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Eleições nos EUA

Seguiremos esse processo nos aspectos da lei, diz Trump sobre contagem

Nesta quinta (05) sem apresentar provas ou evidências, Trump acusou os democratas de tentarem 'roubar' a eleição e afirmou haver 'fraude' na apuração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 17:12

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:12

O presidente Donald Trump fala sobre os primeiros resultados da eleição presidencial dos EUA de 2020 na Casa Branca em Washington, EUA
O presidente Donald Trump fala sobre os primeiros resultados da eleição presidencial dos EUA de 2020 na Casa Branca em Washington, EUA Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um comunicado nesta sexta-feira em que voltou a questionar a apuração dos votos da eleição presidencial americana. "Seguiremos esse processo em todos os aspectos da lei para garantir que o povo americano tenha confiança em nosso governo", diz a nota, divulgada pela campanha à reeleição do republicano.
Nesta quinta-feira (5), sem apresentar provas ou evidências, Trump acusou os democratas de tentarem "roubar" a eleição e afirmou haver "fraude" na apuração. "Desde o início, dissemos que todas as cédulas legais devem ser contadas e todas as cédulas ilegais não devem ser contadas, mas temos encontrado resistência a esse princípio básico por parte dos democratas em todas as ocasiões", escreveu hoje o chefe da Casa Branca.
"Acreditamos que o povo americano merece ter total transparência em todas as contagens de votos e certificação eleitoral, e que não se trata mais de uma única eleição. Trata-se da integridade de todo o nosso processo eleitoral", acrescentou Trump.
Após assumir a liderança na apuração de votos na Pensilvânia e na Geórgia, o democrata Joe Biden está a um passo da vitória, mas ainda não houve confirmação porque a apuração dos votos continua. Além disso, Trump já indicou que pode levar a batalha judicial sobre o resultado da eleição para a Suprema Corte.

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