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Polêmica

Sanduíches são tão nocivos ao ambiente quanto carros, diz estudo

Ingredientes como carne de porco, queijo ou camarão geram ainda mais detritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 15:32

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 15:32

Um sanduíche com ovos, bacon e salsichas "polui" tanto quando um carro que viaja 19 quilômetros Crédito: Ari Oliveira/Divulgação
O consumo anual de sanduíches tem o mesmo impacto negativo no meio ambiente que o uso de mais de oito milhões de carros por ano no Reino Unido, dizem pesquisadores da Universidade de Manchester em um estudo publicado nesta quinta-feira. De acordo com a British Sandwich Association (BSA), 11,5 bilhões de sanduiches são consumidos anualmente no país, metade deles preparados em casa e a outra metade comprada de estabelecimentos comerciais.
Este consumo anual "gera, em média, 9,5 milhões de toneladas de CO2, o equivalente ao uso anual de 8,6 milhões de carros", compara o professor Adisa Azapagic. Os pesquisadores analisaram a geração de carbono de 40 diferentes tipos de sanduíches. Aqueles com carne de porco (bacon, presunto ou salsicha) e os que contêm queijo ou camarão geram ainda mais detritos.
A variedade de sanduíche mais tradicional no Reino Unido é o "pequeno-almoço especial", que inclui ovos, bacon e salsichas, todos comprados no mercado. Os pesquisadores calcularam que a produção de um sanduíche desse tipo gera 1.441 gramas de dióxido de carbono, o equivalente às emissões de CO2 produzidas por um carro que viaja 19 quilômetros. Já o sanduíche de queijo e presunto preparado em casa pode ser considerado o mais "limpo" para o planeta.
A produção, o processamento e o armazenamento de sanduíches, suas embalagens e o seu transporte contribuem para o impacto no meio ambiente. Os pesquisadores estimam que sua emissão de carbono pode ser reduzida em 50% alterando receitas, embalagens e reciclagem de resíduos, e modificando o prazo de validade.
A BSA também acredita que o prolongamento da vida útil dos sanduíches por meio das datas de validade economizaria, pelo menos, 2.000 toneladas de resíduos por ano.

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