Às vésperas do G-20, Trump diz que não vai recuar tarifas para China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira que espera seguir em frente com o aumento das tarifas sobre US$ 200 bilhões em importações chinesas dos atuais 10% para 25%, e repetiu sua ameaça de taxar todas as importações restantes provenientes da China. Em entrevista ao Wall Street Journal quatro dias antes de sua reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na Argentina, Trump afirmou que é altamente improvável que ele aceite o pedido da China de segurar o aumento, que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.
"O único acordo seria que a China tem que abrir seu país para a competição dos Estados Unidos", disse Trump ao jornal. "Em relação a outros países, cabe a eles".
O presidente dos EUA, que vai se reunir com Xi durante a cúpula do G20 em Buenos Aires, nesta semana, afirmou que se as negociações não tiverem sucesso, ele irá taxar o restante das importações chinesas.
'Se não chegarmos a um acordo, vou adotar os US$ 267 bilhões adicionais, a uma tarifa de ou 10% ou 25%", disse Trump ao The Wall Street Journal.
Uma autoridade chinesa disse a repórteres, na semana passada, que os dois líderes buscarão determinar orientações para futuras negociações.
"A principal questão é como apaziguar a guerra comercial", disse a autoridade sob a condição de manter o anonimato devido à sensibilidade das negociações preparatórias entre os dois países. "Estou prudentemente otimista que isso pode ser feito", completou.