Às vésperas do G-20, Trump diz que não vai recuar tarifas para China

O presidente dos, afirmou na segunda-feira que espera seguir em frente com o aumento das tarifas sobre US$ 200 bilhões em importações chinesas dos atuais 10% para 25%, e repetiu sua ameaça de taxar todas as importações restantes provenientes da. Em entrevista ao Wall Street Journal quatro dias antes de sua reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na Argentina, Trump afirmou que é altamente improvável que ele aceite o pedido da China de segurar o aumento, que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.