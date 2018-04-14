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Embaixada

Rússia se diz ameaçada por ataques na Síria

Moscou afirma que EUA 'não têm moral para culpar outros países' com arsenal químico

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 02:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 02:56
"Insultar o presidente da Rússia é inaceitável e inadmissível", diz a nota. Crédito: Kremlin / Divulgação
A Embaixada da Rússia em Washington protestou contra os ataques conjuntos de EUA, França e Reino Unido contra alvos militares do programa de armas químicas da Síria. Moscou acusou os países ocidentais de ameaçarem Damasco e seu próprio governo.
"Nossos avisos foram ignorados", protestou em nota a Embaixada da Rússia nos EUA.
"Insultar o presidente da Rússia é inaceitável e inadmissível", diz a nota. "Os EUA - donos do maior arsenal de armas químicas - não têm moral para culpar outros países."
O presidente Donald Trump anunciou na noite desta sexta-feira (13)  o ataque militar à Síria, em represália ao suposto ataque com armas químicas lançado no último sábado contra Douma, na região de Ghouta Oriental, subúrbio de Damasco. Os Estados Unidos e vários países ocidentais culparam o regime de Bashar al-Assad pelo ataque. Segundo o secretário da Defesa americano, James Mattis, o ataque foi único, "preciso" e limitado a alvos relacionados ao que seria o programa de armas químicas do regime de Assad, e que se procurou reduzir o risco de envolvimento de forças da Rússia, que apoiam Damasco.
Em pronunciamento pela TV, Trump disse que os ataques tiveram o apoio militar da França e do Reino Unido. Ele se dirigiu diretamente ao Irã e a Rússia, que apoiam o governo de Bashar al-Assad, e perguntou "que tipo de nação quer estar associada diretamente com matanças massivas de homens, mulheres e crianças".
"A pergunta que eu faço ao Irã e e à Rússia é que nação quer estar associada a um regime que mata mulheres, crianças e homens de forma massiva? Em 2013 Putin prometeu ao mundo que iria acabar com os ataques químicos na Síria e fracassou. Talvez possamos agir junto com a Rússia".
A primeira-ministra britânica, Theresa May, em um comunicado, disse que o objetivo da ofensiva não é interromper a guerra civil que entrou em seu oitavo ano na Síria nem derrubar o regime de Assad. Segundo ela, é um ataque limitado, com a intenção de poupar a população civil. Logo em seguida, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que era uma ofensiva restrita ao "arsenal químico clandestino" da Síria.
Logo depois do anúncio de Trump, seis explosões foram ouvidas em Damasco. O ataque acontece a partir de navios e aviões de combate, que no entanto não entram no espaço aéreo sírio, segundo a emissora CNN. Segundo a agência Reuters, foram usados mísseis de longo alcance Tomahawk.
A TV estatal síria disse que as defesas aéreas do país estavam reagindo ao ataque. Outra testemunha, citada pela agência Reuters, disse que um dos locais atacados foi o distrito de Barzah, onde fica um centro de pesquisa científica. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, ONG de monitoramento da guerra baseada em Londres, disse que três centros de pesquisa científica foram atingidos no ataque, dois em Damasco e um Homs. Além disso, teriam sido atingidas bases de unidades de elite das Forças Armadas sírias, como a Guarda Republicana e a 4ª Divisão.
 
 

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