Rússia se diz ameaçada por ataques na Síria

"Insultar o presidente da Rússia é inaceitável e inadmissível", diz a nota. Crédito: Kremlin / Divulgação

A Embaixada da Rússia em Washington protestou contra os ataques conjuntos de EUA, França e Reino Unido contra alvos militares do programa de armas químicas da Síria. Moscou acusou os países ocidentais de ameaçarem Damasco e seu próprio governo.

"Nossos avisos foram ignorados", protestou em nota a Embaixada da Rússia nos EUA.

"Insultar o presidente da Rússia é inaceitável e inadmissível", diz a nota. "Os EUA - donos do maior arsenal de armas químicas - não têm moral para culpar outros países."

O presidente Donald Trump anunciou na noite desta sexta-feira (13) o ataque militar à Síria, em represália ao suposto ataque com armas químicas lançado no último sábado contra Douma, na região de Ghouta Oriental, subúrbio de Damasco. Os Estados Unidos e vários países ocidentais culparam o regime de Bashar al-Assad pelo ataque. Segundo o secretário da Defesa americano, James Mattis, o ataque foi único, "preciso" e limitado a alvos relacionados ao que seria o programa de armas químicas do regime de Assad, e que se procurou reduzir o risco de envolvimento de forças da Rússia, que apoiam Damasco.

Em pronunciamento pela TV, Trump disse que os ataques tiveram o apoio militar da França e do Reino Unido. Ele se dirigiu diretamente ao Irã e a Rússia, que apoiam o governo de Bashar al-Assad, e perguntou "que tipo de nação quer estar associada diretamente com matanças massivas de homens, mulheres e crianças".

"A pergunta que eu faço ao Irã e e à Rússia é que nação quer estar associada a um regime que mata mulheres, crianças e homens de forma massiva? Em 2013 Putin prometeu ao mundo que iria acabar com os ataques químicos na Síria e fracassou. Talvez possamos agir junto com a Rússia".

A primeira-ministra britânica, Theresa May, em um comunicado, disse que o objetivo da ofensiva não é interromper a guerra civil que entrou em seu oitavo ano na Síria nem derrubar o regime de Assad. Segundo ela, é um ataque limitado, com a intenção de poupar a população civil. Logo em seguida, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que era uma ofensiva restrita ao "arsenal químico clandestino" da Síria.

Logo depois do anúncio de Trump, seis explosões foram ouvidas em Damasco. O ataque acontece a partir de navios e aviões de combate, que no entanto não entram no espaço aéreo sírio, segundo a emissora CNN. Segundo a agência Reuters, foram usados mísseis de longo alcance Tomahawk.

A TV estatal síria disse que as defesas aéreas do país estavam reagindo ao ataque. Outra testemunha, citada pela agência Reuters, disse que um dos locais atacados foi o distrito de Barzah, onde fica um centro de pesquisa científica. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, ONG de monitoramento da guerra baseada em Londres, disse que três centros de pesquisa científica foram atingidos no ataque, dois em Damasco e um Homs. Além disso, teriam sido atingidas bases de unidades de elite das Forças Armadas sírias, como a Guarda Republicana e a 4ª Divisão.



